El grupo español Megara representará a San Marino en Eurovisión 2024: ¿qué les vaticinan las apuestas?

El caso de San Marino es uno de los más extraños, en lo que al Festival de Eurovisión se refiere. Es un país tan pequeño que resulta imposible que consiga un artista nacional nuevo que lo represente cada año, así que en la selección están admitidos artistas de todo el globo. Son varios los cantantes y grupos españoles que han probado a representar a San Marino en Eurovisión, y ahora Megara tendrá la oportunidad de hacerlo después de no conseguir la victoria en el Benidorm Fest de 2023.

La canción que ha elegido Megara para dar voz a San Marino frente a toda Europa se titula 11:11, y cuenta con el característico sonido rock por el que se han hecho conocidos en nuestro país. Cuidaron mucho su representación para la televisión del país, e incluyeron a dos bailarinas disfrazadas de esqueleto, además de un look de impacto para Kency, la vocalista del grupo. La pegadiza canción sonará en las semifinales del festival y, con mucha suerte, puede que también consigan pasar a la final de Eurovisión 2024.

Llegar a esa final no será una tarea fácil: no son muchas las ocasiones en las que San Marino ha conseguido llegar tan lejos en esta competición, y cada año la competencia es más ardua. Ahora mismo, las apuestas no muestran que tengan el suficiente apoyo como para conseguirlo, pero todavía faltan cerca de tres meses para convencer al público de que su propuesta es muy especial. Son muchos los grupos de rock que han conseguido llamar la atención del público, sobre todo entre los países más nórdicos, mucho más receptivos a este tipo de arte. Está claro que talento no les falta, y será un honor para España que sus artistas estén representados por partida doble en esta edición del festival. ¡Ojalá que esta experiencia se convierta en un sueño cumplido imposible de olvidar para Megara!