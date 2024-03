El guiño de Emma Stone a Taylor Swift en su discurso, tras ganar el Oscar, que ha enloquecido a las swifties

Cuando Emma Stone subió al escenario de los Oscar 2024 para aceptar el premio a la mejor actriz por Poor Things, logró llamar la atención de las Swifties al usar una frase que también es el título de una canción de Taylor Swift.

"Sé que tengo que terminar, pero realmente sólo quiero agradecer a mi familia: mi mamá, mi hermano Spencer, mi papá, mi esposo Dave, los amo mucho", dijo Stone al terminar su discurso, antes de gritar. Louise, su hija con el ex escritor de Saturday Night Live Dave McCary, que nació en 2021. "Y, lo más importante, mi hija, que cumplirá 3 años en tres días y ha convertido nuestras vidas en tecnicolor. I love you bigger than the whole sky (Te amo más que todo el cielo, niña mía)".

Swift tiene una canción llamada Bigger Than the Whole Sky en la edución deluxe de 2022 Midnights (3am Edition). Swift escribió la canción en solitario y la coprodujo con su colaborador Jack Antonoff.

Si bien Stone usó la frase en el discurso para compartir su infinito amor por su hija, la canción de Swift parece tratar sobre el duelo por una pérdida, con la letra: "Adiós, adiós, adiós/ Eras más grande que todo el cielo" por lo que algunos fans de la cantante han apuntado que la canción podría hablar de un posible aborto sufrido por la actriz y no por Taylor.

La amistade de Taylor Swift y Emma Stone empezó cuando las dos se conocieron por primera vez en los premios Young Hollywood Awards de 2008. "Escuché algo de su música y le escribí un correo electrónico diciéndole que me gustaba su música, lo juro", dijo Stone a MTV News sobre los primeros días de su amistad en abril de 2010. "Y luego empezamos a hablar y a salir".

Esta referencia a Siwft en los Oscars llega despues de que Emma Stone prometiera "nunca volver a bromear sobre Taylor Swift" después de que la actriz llamara a la cantante "asshole", de forma cariñosa, por aplaudir en voz alta su victoria en los Globos de Oro.

Emma hizo la broma en la sala de prensa de la ceremonia, donde le preguntaron qué pensaba sobre Taylor aclamando en voz alta su éxito. Emma respondió: "Qué imbécil, ¿verdad? La conozco desde hace casi 20 años y estaba muy feliz de que estuviera allí".