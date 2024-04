El guiño de Taylor Swift en su último disco que refuerza la teoría de su presunto romance con Fernando Alonso

Tanto si eres fan de Taylor Swift como si eres seguidor de Fernando Alonso, seguro que recuerdas que, durante el año pasado, se extendió una teoría que decía que ambos habían sido protagonistas de un romance pasajero y fugaz. Pues bien, parece ser que esta disparatada teoría tiene ahora más sentido que nunca. Pero, ¿cómo es eso posible?

En Imgonnagetyouback, una de las canciones que componen el casi recién salido The Tortured Poets Department, Taylor Swift parece haber dejado un pequeño guiño a Fernando Alonso: "I’m an Aston Martin that you steered straight into the ditch then ran and hid" ("Soy un Aston Martin que tú estrellaste en una zanja y luego abandonaste".

Aún así, esto no es todo, ya que resulta que el asturiano también ha querido jugar con los fans después de dar "me gusta" a una publicación en Twitter/X con la letra de esta canción. Como no podía ser de otra forma, la imaginación de los fans ha comenzado a volar, resucitando un shippeo del que ya no nos acordábamos.

Por supuesto, lo más probable es que la relación entre la cantante y el piloto nunca haya ocurrido. ¿Puede ser, entonces, que Taylor Swift haya llegado a escuchar sobre estos rumores y ha decidido hacer un pequeño guiño en su nuevo álbum? ¿O, simplemente, se trata de una casualidad? Lo más probable es que nunca sepamos la respuesta, así que está permitido usar la imaginación tanto como queramos.