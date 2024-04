Patti Smith manda un inesperado mensaje de agradecimiento a Taylor Swift por The Tortured Poets Department

La leyenda del rock Patti Smith compartió su reacción al ser nombrada en el último disco de Taylor Swift, The Tortured Poets Department, que salió el 19 de abril.

Después de enterarse de que su nombre estaba incluido en la canción principal del undécimo álbum de estudio de la estrella del pop, en el mismo verso que el poeta galés Dylan Thomas, la cantante, de 77 años, compartió un amable mensaje de agradecimiento en su cuenta de Instagram.

"Esto quiere decir que me conmovió que me mencionaran en compañía del gran poeta galés Dylan Thomas", subtituló dos fotografías en blanco y negro de ella leyendo una copia de Portrait of the Artist as a Young Dog de Thomas. "Gracias, Taylor."

En las imágenes, Smith puede estar sonriendo mientras lee su libro en una cómoda silla mientras mece su cabello en dos trenzas.

Ella estaba agradeciendo la letra de Swift en The Tortured Poets Department, en la que canta; "Me reí en tu cara y dije / 'Tú no eres Dylan Thomas, yo no soy Patti Smith/ Esto no es el Hotel Chelsea / Somos idiotas modernos'".

Smith defendió previamente a Swift en una entrevista con The New York Times en 2019: "Es una estrella del pop que está bajo un tremendo escrutinio todo el tiempo, y uno no puede imaginar cómo es eso".

La legendaria cantautora continuó: "Es increíble no poder ir a ningún lado, hacer nada, tener el pelo desordenado". Y estoy seguro de que está intentando hacer algo bueno. Ella no está intentando hacer nada malo. Y si eso influye en algunos de sus ávidos seguidores para que abran sus pensamientos, ¿qué importa?"

Además Taylor menciona a otras personas en la canción, especialmente el cantante Charlie Puth del que dice "Declaramos que Charlie Puth debería ser un artista más grande" pero todavía no se ha pronunciado ni ha reaccionado a la letra.

Una canción que muchos fans están especulando que habla de su relación con el cantante de The 1975 Matt Healy con el que Taylor tuvo una breve pero intensa relación tras su separación de Joe Alwyn.