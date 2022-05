Halsey estalla: "No me dejan sacar nueva música si no hago un viral fake en TikTok"

Que TikTok es la red social de moda es algo que sabíamos todos y que su papel en viralizar canciones estaba siendo muy importante también. Lo que no sabíamos es que fuese algo tan importante como para influir en las decisiones de discográficas de sacar o no nueva música de sus artistas.

Ha sido la cantante americana, Halsey, la que ha criticado a su compañía discográfica, Capitol Records por exigir que creara 'un momento viral falso en TikTok' antes de que el sello les permitiera lanzar una nueva canción.

"Básicamente, tengo una canción que me encanta que quiero lanzar lo antes posible, pero mi sello discográfico no me deja", explicó la estrella del pop de 27 años en TikTok.

"He estado en esta industria durante ocho años, he vendido millones de discos y mi compañía discográfica dice que no puedo lanzarlo a menos que puedan fingir un momento viral en TikTok", sentencia.

Halsey, ganadora de tres premios Grammy, continuó: "Todo es marketing y lo están haciendo con todos los artistas en estos días. Solo quiero lanzar música, hombre y merezco algo mejor TBH. Estoy cansada".

La cantante había lanzado su éxitoso cuarto disco de estudio 'If I Can't Have Love, I Want Power' en 2021 pero ha estado trabajando intensamente en nueva música, está deseando lanzarla pero asegura que no le dejan.

"Simplemente odio esto. Apesta", aseguró Halsey en un segundo TikTok donde se podía escuchar la voz de un miembro del personal de Capitol Records haciendo un brainstorming de ideas sobre un plan de marketing mientras la cantante escucha pacientemente la lamada telefónica.