El hijo de Kourtney Kardashian zanja los rumores sobre la posibilidad de que su padre sea Justin Bieber

Reign Disick, el hijo de Kourtney Kardashian y Scott Disick, ha puesto fin a un curioso rumor que lleva circulando años: la posibilidad de que el cantante Justin Bieber sea su padre biológico. La teoría, alimentada por el parecido físico entre ambos, ha sido descartada por el propio Reign en un directo en redes sociales, donde aclaró que su padre es Scott Disick.

El hijo menor de Kourtney Kardashian, de 10 años, se unió recientemente a un directo en Instagram de Scooter Jackson, el novio de su hermanastra Alabama Barker. Durante la transmisión, un usuario comentó la teoría sobre Bieber, a lo que Reign respondió de forma tajante: "No, no lo es. Lo juro, Justin Bieber no es mi padre. Scotty... Scotty... Scotty es mi padre". Además, añadió con lógica aplastante: "No sé cuántos años tenía mi madre, pero creo que Justin Bieber tenía 16 cuando nací. No creo que mi madre hiciera eso".

La teoría de la paternidad de Bieber surgió a raíz del sorprendente parecido entre el cantante canadiense y el pequeño Reign. Además, en 2015, cuando Kourtney Kardashian y Scott Disick pusieron fin a su relación tras una década juntos y tres hijos en común, se especuló con un romance entre la empresaria y Bieber. Ambos fueron vistos juntos en varias ocasiones, especialmente después de los conciertos de la gira "Purpose" del cantante en Los Ángeles. Sin embargo, nunca confirmaron ni desmintieron un posible idilio.

Por su parte, Kourtney ha hablado en varias ocasiones del gran parecido entre Reign y Scott Disick. En un episodio del reality The Kardashians, la mayor del clan aseguró: "No sabía de dónde sacaba ese sentido del humor, es como un Jim Carrey. Pero ahora veo que está empezando a parecerse mucho a su padre".

Actualmente, Kourtney Kardashian está casada con el músico Travis Barker. La pareja se comprometió en octubre de 2021 tras menos de un año de relación y se casó en mayo de 2022. En noviembre de 2023, dieron la bienvenida a su primer hijo en común, Rocky Barker.