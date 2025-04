Kanye West confirma su separación de Bianca Censori en su nueva canción y le pide que "vuelva" entre inquietantes mensajes

La relación entre Kanye West yBianca Censori ha protagonizado numerosos titulares en los últimos años, teniendo como gran polémica el look desnudo de la modelo en los pasados Grammy.

Tal fue la controversia desde que posaron en la alfombra roja de los premios, que ambos se marcharon del evento entre rumores de expulsión. Además, pasados unos días, el rapero reveló su diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista gracias al apoyo de su mujer.

Sin embargo, en las últimas semanas, medios como Daily Mail o Page Six apuntaron a quela pareja habría roto definitivamente tras no superar las últimas crisis de imagen en las que se ha visto envuelto West, como poner a la venta una camiseta con una esvástica en su tienda.

Kanye West y Bianca Censori en los Grammy | Getty

Ninguno se ha pronunciado al respecto, pero la última canción del rapero parece haberlo confirmado. En el tema titulado Bianca, publicado en una transmisión en vivo con DJ Akademiks, West no ha sido nada sutil y ha rapeado sobre la arquitecta australiana de 30 años, así como de los motivos, según él, de la ruptura.

"Bianca, solo quiero que vuelvas / Vuelve a mí / Sé lo que hice para enfadarte / Quiero que regreses" ("Bianca, I just want you to come back / Come back to me / I know what I did to make you mad / Want you to come back"), son los primeros versos de su canción.

"Mi nena se fue / Pero primero intentó que me internaran / No voy al hospital porque no estoy enfermo, simplemente no lo entiendo" ("My baby, she ran away / But first she tried to get me committed / Not going to the hospital 'cause I am not sick, I just do not get it"), continúa.

"Está teniendo un ataque de pánico y no le gusta cómo tuiteé / Hasta que Bianca vuelva, no duermo, me quedo despierto toda la noche / Realmente no sé dónde está / Estoy rastreando a mi zorrita por una app / Estoy rastreando a mi zorrita por la ciudad / Supongo que somos los nuevos Cassie y Diddy" (She's having a panic attack and she is not liking the way that I tweeted / Until Bianca's back, I stay up all night, I'm not going to sleep / I really don't know where she's at / I'm tracking my bitch through an app / I'm tracking my bitch through the city / I guess we the new Cassie and Diddy"), apunta de forma inquietante a sus conductas obsesivas con ella y compara su relación con la de Sean Diddy Combs y Cassie, la cual denunció a su ex por violarla.

"Su familia quiere que me encierren / Quieren que me vaya a un retiro" ("Her family, they want me locked up / They want me to go on retreat"), señala.

"Ella se subió al coche y se fue / Mi zorrita simplemente no entiende" ("She hop in the car and she ran / My bitch just don't understand"), expone. "A veces odio ser famoso / Sé que piensan en matarme / Por eso cargo artillería pesada" ("Sometimes I hate being famous / I know that they think about killing me / That's why I got heavy artillery"), canta.

Kanye West en los Grammy 2025 | Europa Press

La lista de canciones de WW3, su nuevo álbum, fue publicada en X el pasado miércoles. Los títulos de las canciones incluyen Jared y Cosby, posibles referencias a Jared Kushner, esposo de la primera hija de Ivanka Trump, y al cómico caído en desgracia, Bill Cosby, según señala The Hollywood Reporter.

El álbum también glorifica el nazismo con canciones como Heil Hitler o Hitler Ye and Jesús.