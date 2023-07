La historia del grupo de K-Pop con peor suerte del mundo

No son pocos los grupos de K-Pop que han pasado a la historia más por las cosas terribles que les han ocurrido que por sus éxitos musicales. Esta industria es especialmente dura para aquellos artistas que debutan con una compañía pequeña, y prácticamente ninguno de ellos consigue ganarse la vida con ello, a pesar de la enorme dedicación que requiere. De entre los grupos que han corrido una suerte de este estilo, es probable que 9Muses sea uno de los que más veces se menciona por la ingente cantidad de malos tragos que tuvieron que pasar en su camino al estrellato. El documental que se grabó sobre los meses previos a su debut es una de las producciones audiovisuales que más se utilizan para denunciar las costumbres tóxicas de la industria del K-Pop.

9Muses fue un grupo formado por nueve chicas en su debut, pero sus miembros rotaron constantemente a lo largo de sus años de actividad. Apenas unos días después de lanzar su primera canción, 'No Playboy', una de las idols fue sustituida por no contestar al teléfono durante algunas horas.

Su carismática líder, Sera, fue retirada del cargo después de llorar en la grabación de su primer videoclip, ya que algunas de las miembros menores de edad tuvieron que llevar looks de lencería muy provocativos. Años después, sería la ex-miembro de 9Muses que hablaría más abiertamente del terrible trato que sufrieron por parte de su agencia, y de cómo sus años en el grupo la llevaron a sufrir depresión y a estar en la bancarrota. Porque no, las chicas de 9Muses no cobraron ni un céntimo por sus actividades en el grupo. Con la compensación que les daba su agencia cada mes (se estima que rondaba los 150 euros), apenas les llegaba para comer.

A estas malas condiciones se sumó un accidente de tráfico poco después de debutar. Uno de los mánagers del grupo era quien conducía el coche a 160 km/h cuando pasó, y la agencia no dejó descansar a las chicas a pesar de sus lesiones: les daban medicamentos para aliviar el dolor, pero estaban obligadas a ensayar y actuar.

El documental que se grabó sobre ellas muestra el maltrato psicológico al que estuvieron sometidas las miembros durante su carrera: se les decía que no sabían actuar, y se las trataba como bienes prescindibles. Siempre había nuevas chicas en formación para sustituir a las miembros que mostraran debilidad. ¡Realmente parece un milagro que saliesen de todo aquel caos sin hundirse!