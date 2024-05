La increible historia del artista que descubrió que iba a lanzar tres discos en Spotify que no había grabado

Está claro que en las plataformas de streaming, y Spotify no se libra, pasan todo tipo de cosas extrañas. Al igual que ne otras redes sociales Spotify no es ajena al mundo de los bots, las inteligencias artificiales o la compra de seguidores.

Muchas veces nos preguntamos como canciones de artistas poco conocidos acaban con miles de escuchas o como aparecen artistas falsos que suben decenas de canciones creadas por Inteligencia Artificial y que se aprovechan del algoritmo para ganar dinero por las reproducciones.

Uno de los casos más locos que he visto nunca es el que acaba de denunciar un artista argentino llamado Ignacio Becacqua. Este cantautor residente en Madrid se encontraba de vacaciones y cuando regreso se encontró con que había recibido el correo electrónico más extraño.

"Si sos artista independiente te interesa escuchar esto. Esta semana sufrí un ataque a mi perfil de Spotify por Inteligencia Artificial", empieza contando en el vídeo en el que acumula 800 me gusta.

Ignacio estaba volviendo de sus vacaciones cuando recibió un mail que le avisaba de que todo estaba listo para tu lanzamiento y explica que "me fui corriendo a mi perfil de artistas de Spotify y no estaba sólo por lanzar un disco sino que eran tres discos en tres días con más de cinco canciones cada uno" y añade que todos estaban bajo su nombre.

"Medio raro porque soy el único al que se le ocurre lanzar canciones en Spotify con ese nombre. Además cuando vi las tapas, los nombres genéricos de las canciones y peor aun las letras con cero rimas y cero buen gusto me di cuenta que eso estaba hecho por una persona usando una Inteligencia Artificial y con la mala intención de arruinarme", ha dicho.

La cosa se puso peor cuando Apple Music decidió dar de baja su perfil de artista por actividad sospechosa, algo que explica que pudo solucionar relativamente rápido. "Pero lo de Spotify fue increíble porque me dijeron que hasta que no se lanzaran no podía denunciarlos para que los separen de mi perfil de artista. Un proceso que tarda entre seis y quince días", se lamenta mientras "esta música basura queda dando vueltas en el radar de mis oyentes".

Historia de ignabevacqua | instagram.com/ignabevacqua/

Al final terminaron subiéndose 5 discos a su cuenta de los cuáles 3 acabaron publicados en su perfil. Por suerte la historia llegó a un final feliz ya que el encargado de soporte de Spotify entendió que estaba sucediendo y terminaron por borrar las canciones incorrectas. Quiero cerrar esta curiosa noticia compartiendo la que si es la verdadera música creada por este artista por si te gusta.