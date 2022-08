Indignación por la censura a Maneskin en los MTV VMAs por el pezón de su bajista, Victoria De Angelis

La performance de Maneskin durante los MTV VMAs ha sido lo más comentado y criticado en las redes sociales de todo la gala. Miles de usuarios han estallado contra la cadena estadounidense por haber censurado parte de su interpretación de 'Supermodel'. Todo por un fallo de vestuario que tuvo la bajista del grupo, Victoria De Angelis.

Los ganadores al "Mejor Vídeo Alternativo" por 'I Wana Be Your Slave' en esta gala de los MTV VMAs subieron al escenario para hacer una performance de uno de sus últimos temas más conocidos: 'Supermodel'. Sin embargo, y a mitad de la canción, a la bajista del grupo se le cae parte del vestido, mostrando uno de sus pezones. Un momento que podrás ver dándole play al vídeo ya que en fotografias de la actuación que no han sido censuradas se ve perfectamente como Victoria de Angelis toca el bajo con uno de sus pechos al aire.

La MTV, en vez de dejar los planos en los que se le ve el pecho y haber continuado con la performance como si nada hubiera ocurrido, decidió colocar una breve escena en bucle del recinto medio vacío, lo que hizo que la gente se diera cuenta de lo que había ocurrido. Es más, estas imágenes se repiten hasta en once ocasiones, chafando más de la mitad del concierto y dejando a muchos fans de la banda cabreados.

Como era de esperar, las redes se volcaron en contra de lo que hizo la MTV. Muchos usuarios criticaron duramente contra la cadena por haber cortado las escenas en las que aparecía la bajista y lo compararon con el vestuario del vocalista principal, Damiano David.

Precisamente, todas estas críticas vienen también a un tuit que puso la propia cadena mostrando un fragmento de la performance con Damiano de espaldas mostrando su culo.

Por desgracia, todavía vivimos en una cultura en el que se tiene muy sexualizado el cuerpo de una mujer. Mientras que el hombre puede mostrar su pecho sin ningún problema, como sí hizo Damiano con su vestuario, una mujer todavía no.

VER MÁS:"Te he visto agarrándole un pecho": este cantante interrumpió su concierto y denunció una agresión sexual