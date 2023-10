Jungkook de BTS prueba el reggaetón en su próxima canción, Closer to You

Desde que algunos de los miembros de BTS tuviesen que unirse a filas para cumplir con su formación militar obligatoria, las actividades del grupo han estado más centradas en lo que puedan hacer sus integrantes de forma individual. Jungkook es uno de los que más éxitos ha cosechado, ya que su canción Seven se ha convertido en uno de los trends principales de las redes sociales y de las plataformas de streaming de música. Ahora, se ha podido conocer un poco más sobre las canciones que formarán parte de su próximo álbum en solitario y, entre ellas, la que más ha llamado la atención es Closer To You, sobre todo entre el público hispanohablante.

Closer To You será la segunda canción dentro del tracklist de Golden, el nuevo disco de Jungkook. En una breve descripción sobre el tema, se ha detallado que contará con la colaboración de Major Lazer, que será una canción del género R&B y que tendrá ritmo de reggaeton. Este último detalle ha sido el que ha conseguido que cientos de miles de sus fans de Latinoamérica y España se emocionen, porque es la primera vez que un proyecto de BTS o de alguno de sus miembros se acerca tanto a una sonoridad tan típica de la cultura latinoamericana.

Esta canción se suma a los dos éxitos que Jungkook se ha marcado en los últimos meses, y a otras tres canciones nuevas que también cuentan con descripciones muy interesantes. Habrá que esperar casi un mes, hasta el 20 de noviembre, para comprobar cuál es la propuesta completa de Jungkook; aunque poca duda cabe de que sus canciones estarán omnipresentes en todas las playlists de todas las plataformas de streaming de música durante los días que sigan a su lanzamiento.