Justin se burla de su disculpa a Britney en un concierto y ella ataca en Instagram: "Ve a llorarle a tu mamá otra vez"

Algo que no esperaba ver este 2024 era la vuelta de todo el drama entre Justin Timberlake y Britney Spears pero nos encontramos de nuevo en medio de una batalla, cruce de pullas, disculpas que se retiran horas después y fandoms enteros intentando boicotear canciones.

Hace poco os contábamos como los fans de Britney Spears estaban intentando boicotear la nueva canción de Justin Timberlake Selfish volviendo a colocar en las listas una canción antigua de Britney del mismo nombre.

Después contamos como la propia Britney era la que usaba su cuenta de Instagram, que tiene bajo candado, para poner un mensaje disculpándose con Justin y diciendo que le encantan sus nuevas canciones.

Pero en cuestión de días y horas todo ha vuelto a saltar por los aires después de que Justin Timberlake se retractara de sus disculpas pasadas a Britney Spears provocando que esta borrara sus disculpas y pusiera un nuevo post Instagram atacando abiertamente a Justin.

Asumimos que todo el que esté leyendo esta noticia conoce gran parte del lore y la historia de Justin y Britney, su relación cuando sus carreras estaban explotando y su posterior separación a principios de siglo.

Tenemos que remontarnos a otoño, al momento en que Britney Spears ya liberada de la tiránica tutela de su padre publica sus impactantes memorias The Woman In Me.

En ellas revela que abortó al hijo que esperaba con Justin Timberlake porque él no quería ser padre.

Hasta ese momento Justin Timberlake llevaba muchos años alejado de todo lo que tenía que ver con Britney Spears y estaba centrado en su matrimonio con la actriz Jessica Biel, sus dos hijos, sus películas y sus ocasionales incursiones en la música.

En 2021 Justin emitió un comunicado pidiendo perdón a Britney Spears y Janet Jackson por comentarios, actitudes y errores del pasado. Además en junio de 2023 también puso un tuit apoyándola tras haberse liberado de la tutela de su padre.

Pero todo cambió tras las memorias de Britney y la impactante historia del aborto. Los fans de Britney enfurecieron y empezaron una ola de hate y cancelación contra el cantante y actor que no ha parado meses después.

Por eso cuando Justin Timberlake sacó recientemente una nueva canción titulada Selfish los fans de Britney, intentando boicotearla, empezaron a escuchar una canción antigua de ella del mismo nombre devolviéndola de nuevo a las listas de éxitos.

Viendo lo que estaba sucediendo fue la propia Britney Spears, muy activa en redes, la que puso un post en Instagram pidiendo perdón a Justin Timberlake y diciendo que le gustaban mucho sus nuevas canciones.

Pero Justin Timberlake harto de todo el odio y ataques que llevaba recibiendo desde hace meses y viendo el boicot que estaban haciendo a su nueva música cometió el error de, en vez de quedarse callado, tragarse su orgullo y aguantar el chaparrón, atacar a Britney.

"Me gustaría aprovechar esta oportunidad para disculparme ante absolutamente puto nadie", dijo Timberlake al público durante su concierto el miércoles en el Irving Plaza de Nueva York, justo antes de cantar el tema Cry Me a River, de 2002, en el que narraba la infidelidad por parte de Spears durante su noviazgo.

Lejos de amendrentarse Britney entró rápidamente al a trapo, borró su anterior post en el que se disculpaba de Justin y publicó uno nuevo arremetiendo contra el.

"¡Alguien me dijo que alguien estaba hablando mal de mí en la calle!", expresó Britney en un post en Instagram este jueves. "¿Quieres llevarlo a la corte o te irás a casa llorando con tu mamá como lo hiciste la última vez? ¡No me disculpo!", añadió junto a una imagen de una canasta de baloncesto, en clara alusión a Justin.

Veremos como afecta todo esto al lanzamiento del nuevo disco de Justin Timberlake, si las aguas se calman y ambos dejan atrás los ataques y las pullas enterrando el hacha de guerra.