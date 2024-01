Britney Spears se disculpa con Justin Timberlake por su libro y dice estar 'enamorada' de la nueva canción de su ex

Britney Spears se disculpó con Justin Timberlake por los comentarios hechos en sus memorias, insistiendo en que lo siente "profundamente".

Las superestrellas del pop salieron desde 1999 hasta 2002 y en su libro de 2023 The Woman In Me, Britney hizo una serie de revelaciones explosivas sobre su tumultuosa relación.

Ella escribió que él la instó a abortar cuando quedó embarazada y que la hizo parecer una "ramera que le había roto el corazón al chico de oro de Estados Unidos" cuando rompieron.

El domingo 28 de enero, Britney quiso enterrar el hacha de guerra con su ex y recurrió a Instagram para disculparse por "algunas de las cosas" que escribió y al mismo tiempo elogió las dos nuevas canciones de Justin, Selfish y Sanctified.

Unas disculpas que llegan después de la ola de hate y criticas que Justin Timberlake lleva recibiendo desde otoño por todo lo relacionado con el libro de Britney y el abortó por el que tuvo que pasar.

Britney hizo múltiples acusaciones contra su ex en sus memorias de 2023, The Woman In Me, incluida una crítica a su tema de 2002 Cry Me a River por cómo dañó su imagen.

Cuando se separaron la carrera de Justin en solitario se disparó. Se promocionaron álbumes y canciones bajo la narrativa de que ella le rompió el corazón.

En el video musical de Cry Me A River, incluso usó a una doble de Britney y ella fue vilipendiada por su ruptura.

En su post en Instagram, cuya cuenta se encuentra en modo privado en el momento de publicar esta noticia, compartió un clip reciente de Justin tocando instrumentos de clase con Jimmy Fallon en The Tonight Show.

"Quiero disculparme por algunas de las cosas sobre las que escribí en mi libro. Si ofendí a alguna de las personas que realmente me importan, lo siento profundamente...", escribió.

"También quería decir que estoy enamorado de la nueva canción de Justin Timberlake Selfish. Es tan buena y ¿cómo es que cada vez que veo a Justin y Jimmy juntos me río tanto? Sanctified también es increíble", dijo.

Unas disculpas que los fanáticos de Britney Spears no han comprado del todo. Recientemente los fieles seguidores de la cantante lograron que su canción Selfish de 2011 volviera a subir a las listas después de que Justin lanzara su nuevo sencillo con el mismo nombre.

Además basta un pequeño vistazo a las ultimas publicaciones de Justin Timberlake en Instagram para ver que están llenas de fans de Britney criticándole, diciendo que ella volvió a hacerle relevante e intentando boicotear de alguna manera sus nuevas canciones.