Katy Perry reescribe E.T. en plena gira y elimina el icónico verso de Kanye West

Katy Perry ha arrancado su nueva gira con una modificación inesperada que no ha pasado desapercibida: la eliminación del verso de Kanye West en el tema E.T.. Durante uno de los primeros conciertos de The Lifetimes Tour, los seguidores notaron que la versión en directo de la canción prescindía por completo de la colaboración del rapero, una de las más reconocidas de su discografía.

En su lugar, Perry interpretó una nueva estrofa escrita por ella misma, manteniendo el tono futurista del tema, pero sin incluir ninguna de las rimas originales de Kanye. La versión con West, incluida en la reedición de Teenage Dream de 2012, acumuló más de 700 millones de visualizaciones en YouTube y fue la más difundida en radios y plataformas.

Este cambio llega en un momento especialmente sensible, tras la polémica que rodeó el reciente viaje espacial promocional de la artista, y ha reabierto el debate sobre la influencia de los escándalos personales de los artistas en sus colaboraciones pasadas. En el caso de Kanye, su historial de declaraciones controvertidas y rupturas con distintas marcas ha hecho que muchas figuras públicas se distancien de él.

En redes, la respuesta ha sido dividida. Por un lado, seguidores de Kanye West han acusado a Perry de censura y oportunismo. Por otro, muchos han aplaudido la decisión como un gesto de coherencia y de renovación personal por parte de la cantante. Algunos incluso lo han interpretado como una señal de alineamiento con otros artistas críticos del rapero.

Por ahora, Perry no ha hecho declaraciones públicas sobre el cambio, pero lo cierto es que, con esta modificación, E.T. entra en una nueva etapa, reescrita por su propia intérprete y alejada del pasado compartido con una figura cada vez más polémica.