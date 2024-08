Esta es la canción que ha batido el récord de más shazameada en un día tras la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París

Después de ser interpretada en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París, Nightcall de Kavinsky ha batido el récord para convertirse en la canción con más shazameada en un solo día.

La canción de 2010 fue interpretada por el pionero francés del electro-pop durante la ceremonia de clausura en el Stade de France el 11 de agosto, cuando actuó junto a Phoenix, Air y Ezra Koenig de Vampire Weekend.

Se rumoreaba mucho que los íconos electrónicos franceses Phoenix y Air harían una aparición la semana pasada, la gente también quería la imposible presencia de Daft Punk.

Tanto Phoenix como Air se juntaron con Kavinski para interpretar un popurrí de canciones, rodeados de medallistas olímpicos que habían competido en el evento.

Entre las canciones escogidas se encontraba el éxito de Kavinsky Nightcall, que se lanzó originalmente en 2010 pero que ganó gran popularidad después de aparecer en la película Drive, protagonizada por Ryan Gosling.

El cantante Lovefoxxx cantó en la versión original y en parís fue Angelé la encargada de poner voz a este temazo que ha cautivado a tanta gente.

Luego, la canción ganó más notoriedad en el mundo de la música, tras ser versionada por London Grammar en 2013 y sampleada por The Weeknd (los dos unieron fuerzas más tarde para la canción Odd Luck).

La canción se encuentra actualmente en la cima de la lista Top 200 Global en Shazam y, al momento de escribir este artículo, tiene 6,921,000 Shazams en la aplicación. La canción más shazameada de todos los tiempos sigue siendo la canción viral de Tones And I de 2019, Dance Monkey.

Lisztomania de Phoenix, que tocaron primero durante el set, se encuentra actualmente en el número dos en la lista global de Shazam, mientras que Birds Of A Feather de Eilish está en tercer lugar. Phoenix también tiene canciones en quinta, sexta y décima posición, con If I Ever Feel Better, 1901 y Tonight (feat. Ezra Koenig) respectivamente.

Air también vio su canción Playground Love (con Gordon Tracks) entrar en el Top 10 de Shazam esta semana, ubicándose en el número ocho.