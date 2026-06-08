Kenia Os y Peso Pluma confirman su ruptura con un mensaje conjunto: "Termina con amor, respeto y en los mejores términos"

Lo que comenzó como un murmullo incesante en las plataformas digitales ha terminado por confirmarse de manera oficial. Kenia Os y Peso Pluma han decidido poner punto final a su relación sentimental. La noticia, que ya se veía venir tras semanas de distanciamiento y teorías por parte de sus seguidores, se ha materializado a través de un comunicado conjunto publicado en sus redes sociales, donde ambos artistas aseguran que la separación se ha producido de mutuo acuerdo y en los mejores términos posibles.

El mensaje, difundido a través de sus historias de Instagram y firmado con sus nombres de pila, dice lo siguiente:

"A través de este medio queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos. Siempre hemos priorizado nuestra privacidad e integridad como personas y agradecemos profundamente el cariño recibido a lo largo de este tiempo. Kenia & Hassan".

Comunicado de Kenia Os y Peso Pluma | Kenia Os

La confirmación llega apenas unos días después de que tuviéramos la oportunidad de charlar en exclusiva con la cantante mexicana durante su reciente visita a Madrid. Kenia Os se encontraba en España promocionando el lanzamiento de su esperado nuevo álbum, Belladona. En aquel encuentro, conscientes de la enorme presión mediática que rodea su vida privada, optamos por dejar a un lado los rumores sobre su situación sentimental para centrar la conversación de lleno en su propuesta artística, el proceso de creación de sus nuevas canciones y el excelente momento profesional que atraviesa con este proyecto.

Tan solo cinco días después de aquella entrevista en la capital española que muy pronto podréis ver al completo, la pareja ha decidido romper el silencio para zanjar las especulaciones de manera definitiva. Con este comunicado, las dos superestrellas de la música mexicana cierran una etapa personal que ha estado bajo el foco público desde su inicio, pidiendo respeto a su privacidad mientras continúan enfocados en sus respectivas y exitosas carreras musicales.