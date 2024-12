Kylie Minogue, Pulp y Raye principales nombres del BBK Live 2025

Un año más el festival BBK Live, uno de los más grandes y prestigiosos de nuestro país, continúa evolucionando y sorprendiendo. Kylie Minogue será el gran nombre de la edición de 2025 y actuara en Kobetamendi acompañada de artistas de la talla de Pulp, Raye o Michael Kiwanuka entre otros.

Bilbao BBK Live regresa los días 10, 11 y 12 de julio de 2025 con una edición que promete ser inolvidable. Durante tres días, el festival transformará el monte Kobetamendi en el epicentro de una experiencia única en la que la música será el centro de la fiesta y la celebración.

El anuncio de su primera oleada de artistas para 2025 marca un comienzo arrollador. Encabezando el festival está Kylie Minogue, icono absoluto del pop internacional, quien presentará su aclamado álbum Tension II. Con éxitos recientes como Padam Padam y los clásicos que han marcado su carrera de más de tres décadas, Kylie promete un espectáculo vibrante y memorable.

Junto a ella, el cartel incluye a Pulp, la legendaria banda británica liderada por Jarvis Cocker, que traerá de vuelta la energía del britpop noventero. También desde Reino Unido llega Michael Kiwanuka, cuya fusión de soul y folk ha tocado corazones en todo el mundo.

La música urbana tendrá a sus máximas exponentes con Bad Gyal, quien reina indiscutible en el género, y Nathy Peluso, ganadora de tres Latin Grammy, presentando su visceral y poderoso álbum GRASA. A ellas se une Raye, una de las revelaciones británicas del momento, con su álbum My 21st Century Blues.

Desde el pop alternativo, Japanese Breakfast, liderada por Michelle Zauner, y Amaia, con un tercer álbum que refleja su madurez artística, aportarán frescura y emoción al cartel. Además, los franceses L’Impératrice y Polo & Pan pondrán el toque elegante y tropical al festival.

Los amantes de la música electrónica tendrán grandes razones para celebrar. Orbital, pioneros de los 90, regresan con su inconfundible fusión de estilos. BICEP presentará su nuevo show audiovisual CHROMA (AV DJ set), una experiencia sensorial inmersiva. Por su parte, The Blessed Madonna llevará a Kobetamendi su aclamado proyecto WE STILL BELIEVE, una fiesta inclusiva que celebra la cultura queer y la esencia comunitaria del house.

El BBK Live 2025 no sería lo mismo sin su apuesta por el descubrimiento. Bandas emergentes como los irreverentes Fat Dog, el rock de Wunderhorse, o English Teacher prometen sorprender. También destacan el afrobeat y spoken word de Obongjayar, el soul retro de Jalen Ngonda, y el debut en España de Sofie Royer.

Desde Sudáfrica llega el indie etéreo de Alice Phoebe Lou, mientras que el jazz contemporáneo tendrá su espacio con Makaya McCraven. Jessica Pratt aportará minimalismo hipnótico y Hidrogenesse celebrará 25 años en los escenarios.

La gira 10º aniversario de Cala Vento tendrá una parada en el festival, y también la fusión de folk y electrónica de Baiuca, la sensibilidad de pablopablo, la mezcla de música urbana, electrónica y multiculturalidad de Abhir y el post-rock y emocore de Viva Belgrado.

Como es tradición, el BBK Live da espacio a artistas con sello local. Este año destacan nombres como Hofe x 4:40, Mirua, y Tatta & Denso, que representan la riqueza de la escena euskalduna.

Bilbao BBK Live 2025 se consolida como una cita imprescindible para los amantes de la música. Con una oferta que combina artistas consagrados, promesas emergentes y experiencias inmersivas, este festival no es solo un lugar para escuchar música, sino un espacio para vivirla intensamente.

Toda la información sobre las entradas

Celebrado en el entorno natural de Kobetamendi, con vistas espectaculares de Bilbao pero a tan solo 10 minutos a pie de la ciudad, el festival ofrece una experiencia única. Desde la anticipación de cada concierto hasta la magia del cierre, este no es solo un festival, es una experiencia que perdura en el tiempo.

La organización de Bilbao BBK Live agradece especialmente el apoyo al Ayuntamiento de Bilbao que, junto con los patrocinadores e instituciones colaboradoras, hacen posible este evento.

Preventa exclusiva a asistentes de ediciones anteriores desde el jueves 5 de diciembre a las 10h hasta el miércoles 11 de diciembre a las 11.59h. La venta especial para fans será desde el lunes 9 de diciembre a las 12h hasta el miércoles 11 de diciembre a las 11.59h, para acceder es necesario apuntarse a la lista de espera habilitada en la la página de ticketseb del festival. La venta general dará comienzo el miércoles 11 de diciembre a las 12h.

Bono preventa exclusiva asistentes: 135€ + gastos

Bono Fan: 145€ + gastos

Bono venta general: 150€ + gastos

Bono Cuadrilla: 750€ + gastos (por la compra de 5 bonos, se reciben 6)

Bono Gaztea: 120€ +gastos (para menores de 23 años, imprescindible presentar DNI en acceso al festival)

Camping 4 noches: 30€ + gastos

Acceso gratuito para menores de 11 años (previa cumplimentación de formulario)