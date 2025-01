Lady Gaga y Rosé, grandes sorpresas del sexual nuevo single de Bruno Mars junto a Sexyy Red

Después de pensar que su carrera estaba en caída libre a principios de 2024, mientras tocaba en Las Vegas y surgían rumores de deudas millonarias, Bruno Mars renació y relanzó su carrera con fuerza, terminando el año como el primer artista en superar los 140 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Ahora, Bruno se une a la rapera Sexyy Red para lograr el crossover definitivo en el video musical de su nuevo sencillo, Fat, Juicy and Wet, en el que también participan Lady Gaga y Rosé. Tanto Gaga como Rosé comparten el Top 10 de éxitos con Mars en el último Billboard Hot 100: Die With a Smile, actualmente en el número 1 por tercera semana consecutiva, y Apt., respectivamente. Parece que Mars ahora apunta a sumar un tercer éxito con Fat, Juicy & Wet.

Contra un fondo rojo oscuro, los cuatro creadores de éxitos lucen trajes de pantalón a juego y sostienen botellas de champán mientras bailan al ritmo de hip-hop y sincronizan los labios con el estribillo explícito: "I don’t even gang bang, pussy so good / Made me throw up a set (Throw up, throw up) / That good kitty-kitty, good kitty-kitty, make it my pet."

La mayor sorpresa de la canción llega en el videoclip, cuando, a mitad del mismo, aparecen Lady Gaga y Rosé junto a Bruno y Sexyy Red para unirse a la fiesta bailando y descorchando champán.

"¡GRACIAS A TODOS! Me dirijo al estudio ahora mismo para hacer un himno de club de striptease para poder celebrar y actuar adecuadamente este fin de semana", escribió Mars en Instagram el martes. "¡Alguien, por favor, ayúdeme a ponerme en contacto con Sexyy Red!".

Red y Mars claramente ya habían estado trabajando en la canción antes, y Mars compartió una foto de ambos junto con un fragmento de la canción al día siguiente. Ahora, el sencillo ya está disponible y promete ser otro gran éxito para Bruno Mars, quien se encuentra totalmente enrachado.