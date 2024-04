Lana del Rey revela que su tour manager desde hace 15 años la dejó tirada antes de su actuación en Coachella

Lana del Rey ha afirmado que su tour manager renunció "sin ningún motivo" antes de su actuación como en Coachella 2024. Días después de subir al escenario como cabeza de cartel en Coachella el viernes 12 de abril por la noche, la cantautora recurrió a Instagram para agradecer a su equipo por su apoyo.

"Gracias chicos. Por jodidamente todo", comenzó Lana, antes de revelar que solo se había recuperado de la laringitis "unas horas" antes del espectáculo.

La creadora de éxitos como Summertime Sadness agradeció a los miembros individuales de su equipo y criticó a su manager de gira por supuestamente renunciar solo 37 días antes del concierto.

"Gracias Emily, por asumir el cargo de manager de la gira cuando Pete renunció sin ningún motivo después de 15 años porque estaba muy lastimado porque Wally me regaló 10 bicicletas gratis y al azar decidí que él era más un escenógrafo que un tour manager", escribió Lana, refiriéndose a su entrada al escenario con 10 motocicletas.

La cantante alegó que "nunca recibió una llamada" de Pete y "probablemente nunca la recibirá", pero "todavía está agradecida por los 15 años".

"No te preocupes, 37 días fue tiempo más que suficiente para armar un set completo como cabeza de cartel por nuestra cuenta", continuó el creador de éxitos de Young and Beautiful. "No es estresante en absoluto. Así se hace, Emily, lo mataste con gracia".

Lana también agradeció a sus managers Ben Mawson y Ed Millett, antes de bromear: "PD, por favor envíame un correo electrónico si decides renunciar este año; 15 años es mucho tiempo para nosotros también".

En la publicación, Lana compartió una serie de instantáneas de su paso por el festival, incluidas fotografías con sus invitados sorpresa Billie Eilish, Jack Antonoff y Jon Batiste.