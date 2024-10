Limp Bizkit demanda a Universal Music Group por 200 millones de dólares en derechos no pagados

Limp Bizkit, Fred Durst y Flawless Records, el sello discográfico propiedad exclusiva de Durst, están demandando a Universal Music Group (UMG) por más de 200 millones de dólares que, según afirman, se les deben en concepto de derechos de autor no pagados.

Presentada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Central de California, la demanada afirma que, desde el reciente resurgimiento de popularidad de Limp Bizkit, la banda y el sello no han recibido ningún pago por los más de 500 millones de streams de su música.

Durst busca anular todos los contratos con UMG en nombre de Limp Bizkit y Flawless Records. Juntos, los tres están demandando por incumplimiento de contrato, ocultación fraudulenta e infracción de derechos de autor, entre otras cuestiones.

Como se describe en la demanda, los activos de Limp Bizkit han experimentado un crecimiento constante del 30-40% cada año desde 2017, a pesar, como señalan, del hecho de que la banda no ha lanzado ninguna música nueva, y aumentó a aproximadamente el 68% sólo en el último año.

"A pesar de este tremendo regreso, la banda todavía no había recibido ni un solo centavo de UMG en concepto de derechos de autor hasta que tomó medidas contra UMG", se lee en la demanda.

"UMG no sólo nunca tuvo intención de pagar a los demandantes, sino que diseñó e implementó software y sistemas que fueron diseñados deliberadamente para ocultar los royalties de los artistas (incluidos los demandantes) y quedarse con esas ganancias. Según la información los demandantes descubrieron que el defecto de diseño de UMG en su software de royalties es sistémico y afecta no sólo a los demandantes sino posiblemente a cientos de otros artistas a quienes se les han retenido injustamente sus royalties durante años".

Las declaraciones de UMG mostraron que el álbum de 2005 de Limp Bizkit, Greatest Hitz, no generó "ninguna royaltie positivo pagadero a la banda" debido a pérdidas no recuperadas a finales de 2022. Además, la demanda afirma que UMG no proporcionó declaraciones de regalías para El cuarto álbum de Limp Bizkit, así como sus videos musicales utilizando las Grabaciones Maestras durante "períodos de tiempo significativos".