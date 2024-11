Lucas de Andy y Lucas sorprende con su impactante cambio físico: "No me he operado nada"

Lucas González, conocido por ser una de las mitades del dúo musical Andy y Lucas, se ha convertido en el centro de atención tras su reciente aparición en el evento Lifestyle On & Show Business TV en Madrid. El cantante gaditano, que llevaba meses siendo objeto de especulaciones sobre su físico, ha sorprendido a todos con un cambio notable en su rostro, especialmente en su nariz.

Durante el acto, Lucas presentó una nariz que, a todas luces, no es la misma de siempre, lo que despertó de nuevo los rumores sobre una posible cirugía estética. Sin embargo, el cantante ha sido contundente en desmentir estas especulaciones: "Por la gloria de mi padre que está fallecido, no me he hecho nada. Lo único que he hecho es adelgazar, cambiarme el pelo a rubio y hacer muchos ejercicios de cara", declaró en redes sociales hace unos meses.

Además, Lucas explicó que lleva tiempo cuidando su piel con cremas y realizando ejercicios faciales, como repetir las vocales para reducir la papada. "No puedo tener la misma cara que hace veinte años, los rostros cambian", comentó, visiblemente molesto por las críticas. A pesar de sus declaraciones, el debate sobre su aspecto continúa. Algunos expertos han sugerido que podría tratarse de una deformidad conocida como "nariz en silla de montar", que suele estar relacionada con daños en el cartílago del tabique nasal.

Las redes sociales han convertido el tema en viral, llenándose de memes y comentarios humorísticos sobre su cambio. "Que diga cuáles son las cremas para quemarlas", ironizaba una usuaria en X. Mientras el cantante intenta mantener la calma ante las críticas, lo cierto es que su apariencia ha desatado una ola de curiosidad que parece no tener fin. Lucas, por su parte, sigue defendiendo que todo se debe a su nueva rutina de cuidados y a los inevitables efectos del paso del tiempo.