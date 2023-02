Madonna y las críticas a sus retoques estéticos: ¿es "envejecer dignamente" una expresión cargada de sexismo?

El discurso que Madonna publicó después de la última gala de los Grammy ha provocado tantos aplausos como abucheos, por el hecho de que la cantante se haya sometido a varios retoques estéticos y hable de la discriminación a las mujeres maduras. Aunque han sido muchos los que han calificado a la artista de hipócrita, también ha habido quien ha salido en su defensa. Entre ellos, la actriz Beatriz Rico, que ha empatizado especialmente con la forma en la que se juzga el físico de las mujeres que se dedican al espectáculo.

Una expresión que se utiliza muy a menudo en el discurso contra los retoques estéticos es la de que se debe "envejecer dignamente". Como en la mayoría de asuntos que se refieren a evaluar el físico de las personas, las mujeres son las que reciben más críticas por no dejar que su cuerpo y su rostro mantenga su estado natural, sin retoques. Tal vez, en vez de preguntarnos por qué las mujeres deciden operarse cuando van cumpliendo años, habría que cuestionar por qué son ellas, y no ellos, las que tienen más probabilidades de pasar por el quirófano; una realidad que se hace aún más evidente en el sector del entretenimiento.

Hacerse retoques estéticos y denunciar que las mujeres son discriminadas según van cumpliendo años no es hipocresía. En primer lugar, porque estas críticas a Madonna ponen en evidencia que, a pesar de que una mujer se opere, seguirá siendo criticada por su físico y la forma en la que este envejece. Retocarse o no es una decisión que cada persona tiene derecho a tomar, y en ningún caso esto debería ser justificación para tratar de hundir a alguien a través de las redes. Con debates como este, queda claro que, con el panorama actual, las mujeres no pueden ganar nunca, decidan lo que decidan hacer con su físico. ¿Acaso no es momento ya de dejar todo eso atrás?