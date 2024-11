Manic Street Preachers y The Flaming Lips, grandes nombres del Azkena Rock 2025

Tras conocer los carteles de festivales tan importantes como Primavera Sound o Arenal Sound ahora ha sido el turno de uno de los festivales más interesantes y diferentes de nuestro país, el Azkena Rock Festival.

El festival de rock que se celebrará del 19 al 21 de junio en Mendizabala en Vitoria ha anunciado gran parte de su cartel de cara a 2025. Una primera tanda de 22 artistas en la que destacan los galeses Manic Street Precachers, que acaban de lanzar nuevo disco y los americanos The Flaming Lips, que estarán tocando su icónico álbum Yoshimi Battles The Pink Robots.

Además actuaran también todos estos artistas que van desde el punk al rock pasando por la música de cantautor. Lucinda Williams y Melissa Etheridge. Al recinto de Mendizabala llevará también a Richard Hawley, Reckless Kelly, P.I.L, Turbonegro, The Hellacopters, Buzzcocks, Diamond Dogs & Chris Spedding, Kaotiko, Quique González, Dead Kennedys, The Chesterfield Kings, Robert Jon & The Wreck, Masters of Reality, La estrella azul, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Psilicon Flesh, Ezezez y Libe.

"Manic Street Preachers es una de las bandas de rock más influyentes e icónicas que han surgido en Gales. Formada en Blackwood, ha lanzado 14 álbumes de estudio y ha encabezado el cartel de festivales como Glastonbury, T in the Park, V Festival y Reading & Leeds. Ha ganado once premios NME, ocho premios Q, dos premios Ivor Novello y cuatro premios BRIT y también ha sido nominada al Mercury Prize y a los MTV Europe Music Awards. Llegarán a ARF con nuevo disco bajo el brazo titulado Critical Thinking", señalan en la web del festival.

"Incluso dentro del ecléctico mundo del rock alternativo, pocas bandas son tan brillantes y tan extrañas como The Flaming Lips. Desde sus comienzos como outsiders de Oklahoma hasta su irrupción en la cultura pop a mediados de los 90 y su estatus como uno de los grupos más respetados del siglo XXI, el grupo recorrió una de las trayectorias profesionales más surrealistas de la música. Ahora, vendrán a Mendizabala a presentar en directo su icónico disco Yoshimi Battles the Pink Robots tras más de 20 años de su publicación", dice el Azkena Rock.

"Lucinda Williams regresa de nuevo al Azkena Rock Festival y es que la icónica cantautora estadounidense siempre es bienvenida en Mendizabala. Fusionando el folk, el country y el rock a lo largo de su remarcable discografía, sin duda es una figura que perdura a lo largo del tiempo y deja huella como una de las mejores compositoras del presente, del pasado y del futuro", aseguran sobre la icónica cantante.

"Con un tono de voz melódico y angustiado que se acerca a Scott Walker, Richard Hawley es un compositor, guitarrista y productor cuyo elegante y atemporal trabajo en solitario abarca desde el indie rock neopsicodélico hasta el roots rock vintage, baladas arrolladoras y exuberantemente orquestadas y pop romántico muy estilizado. Ahora vendrá acompañado por su banda para subirse a los escenarios de Mendizabala", explican sobre este soberbio rockero británico.

Las entradas saldrán a la venta el miércoles, 20 de noviembre a las 10:00 horas en azkenarockfestival.com. Los asistentes a ediciones anteriores podrán acceder a una preventa exclusiva desde la mañana de este viernes 15 de noviembre y a precio especial.

Además de los bonos para los tres días de festival, también se podrá adquirir el bono Gaztea para menores de 23 años, y, como novedad este año, se activa el bono Cuadrilla por el que se recibirán seis bonos por la compra de cinco.

“Un año más, la compra a plazos estará disponible tanto en la preventa como en la venta general y como siempre, el acceso será gratuito para los menores de 14 años. El festival contará también, un año más, con viajes organizados en autobús que te llevan hasta la misma puerta del festival desde localidades cercanas como Bilbao, Pamplona, Donostia, Zarautz, Arrasate y Alsasua", explica la organización.