Marc Seguí publica su segundo disco, No tengo prisa: "Si funciona muchísimo, olvidaos de mi cara hasta dentro de un tiempo"

El artista Marc Seguí ha publicado su segundo álbum 'No tengo prisa', en el que hace una reivindicación de la "pausa" dentro de los procesos creativos y en la industria musical por lo que, en este sentido, ha pedido al público que se olvide de su cara si su disco funciona.

"Al final es que la gente peta. Se está viendo que los máximos exponentes que tenemos ahora están reventando de alguna manera y buscando ese tiempo para huir de todo y hacer música. En mi caso en concreto, si mi disco funciona muchísimo, olvídaos de mi cara hasta dentro de no sé cuánto, seguro: Estaría en una montaña tranquilo haciendo mi nuevo disco y con muchísima más calidad", ha asegurado Seguí en una entrevista.

En cualquier caso, el autor de 'Tiroteo' --uno de sus temas más escuchados que alcanza 146 millones reproducciones en Spotify y 822 millones en el remix con Rauw Alejandro-- reconoce que tiene "la suerte" de tener un catálogo de canciones y una estabilidad que le permite darse el privilegio de no estar constantemente publicando música, algo que los artistas más jóvenes no pueden hacer.

"Si es un privilegio, es un privilegio que deberíamos tener todos. Y si no todos lo tenemos, hay un problema en la industria musical", ha apuntado, para después asegurar que es la primera vez que trabaja sin "ansiedad" por las noches.

El artista, que recibió numerosas críticas en 2021 después de que usuarios en las redes sociales señalasen tuits en X (antes Twitter) con mensajes homófobos y machistas, ha asegurado que lo ocurrido con la actriz Karla Sofía Gascón no le ha hecho sentirse "reflejado", aunque ha asegurado que lo que "puedas llegar a escribir y a decir" no es el reflejo de una persona.

"A raíz de lo que pasó conmigo ha habido mucha gente detrás. Fui de los primeros y recibí por todos lados. Estoy de acuerdo con que, obviamente, lo que puedas llegar a escribir y decir, no tiene nada que ver con tu persona. En su caso, estoy contento de que se le haya perdonado, que es verdad que es algo que tampoco he seguido muchísimo (...) tampoco es que me haya visto reflejado, siento que mucha gente ha caído detrás. Fue un poco complicado para mí, pero bueno, es algo superado. La gente también ha entendido que fueron unos tuits y que no han podido rascar nada más detrás de eso", ha añadido.

Un trabajo "más maduro"

No tengo prisa está compuesto por 15 canciones en las que el artista narra su intimidad de una forma más "concreta", hace mención a la depresión que sufrió su madre, por ejemplo, conformando así un trabajo "más maduro" que se aleja de su colorido y llamativo primer trabajo, Pinta y colorea.

"Me ha costado un poquito pero cada vez me apetece más ser un poco más concreto", ha reconocido el cantante que asegura que esta opción le llena "más" y le hace conectar "más" con la gente. "Este disco es un ejercicio para abrirme un poquito más y está acompañado del concepto de no tener prisa de hacer cosas duraderas", ha concluido.