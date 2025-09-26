María Talaverano explota y da su versión sobre la ruptura de Cariño

El grupo Cariño ha sorprendido a sus fans con un anuncio inesperado que ha generado sorpresa, indignación y tristeza en las redes. Formada en 2017 en el barrio madrileño de Lavapiés por Alicia Ros, Paola Rivero y María Talaverano, la banda se convirtió en uno de los grandes nombres del pop alternativo español gracias a su estilo fresco, sus letras cotidianas y tres discos de estudio que les abrieron las puertas de festivales nacionales e internacionales.

Este miércoles 24 de septiembre, a través de un comunicado en sus cuentas de X e Instagram, Alicia y Paola confirmaban la salida de Talaverano, a quien atribuían una “decisión personal” para emprender un nuevo camino. "Hola, escribimos este mensaje porque entendemos que hay algunas dudas sobre Cariño. Queremos contaros que María no forma parte del proyecto desde mayo. Ha sido una decisión personal suya, así que os pedimos entendimiento, paciencia y respeto. Por nuestra parte, solo aclarar que Cariño no acaba, seguimos tocando y haciendo música. Y aquí seguiremos. Os queremos", explicaban en la nota dirigida a sus seguidores.

Sin embargo, la versión oficial no tardó en ser desmentida por la propia María, que reaccionó en su perfil de X mostrando un profundo malestar con la narrativa difundida por sus ya excompañeras. "Entendimiento, paciencia y respeto ¿para quién? Perdón", escribió en un primer mensaje. Poco después añadió: "No tengo fuerza para conflictos. Quiero paz y ser feliz. Pero por respeto a mí quiero puntualizar que no es justo llamarlo ‘decisión propia’. Eso implica que es solo responsabilidad mía. Este comunicado es unilateral y no tuve oportunidad de dar mi opinión. Gracias por entender".

La tensión entre las dos versiones ha avivado el debate en redes sociales, donde los seguidores del grupo se han mostrado divididos entre el apoyo a María y la defensa de la continuidad de Cariño. Lo que parece claro es que la salida de Talaverano supone un antes y un después para la banda, que a pesar del terremoto mediático ha confirmado que seguirá adelante como dúo.

De hecho,pocos días después de que se hiciera público el comunicado, Cariño actuaba en el festival Indyspensable de Villaverde, demostrando que, al menos por ahora, el proyecto continúa en marcha sin una de sus fundadoras y principales voces.