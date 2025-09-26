Cuando trabajar de cara al público se convierte en un infierno: el desahogo viral de una joven emprendedora en TikTok

"Necesito soltarlo. ¿Cómo hay gente tan maleducada?". Así comienza el vídeo que ha convertido a @lucine.merida, usuaria de TikTok, en una inesperada voz para todos los pequeños comerciantes que a diario lidian con clientes complicados. La joven, propietaria de una tienda de ropa para hombres, mujeres y niños, explicó que su negocio se caracteriza por precios bajos y prendas de calidad, pero que un encuentro reciente le hizo cuestionar la falta de respeto que a menudo sufren quienes atienden al público.

Según relata, había colocado percheros en la puerta con prendas rebajadas: ropa de hombre a 10 euros, un perchero con piezas a un euro y otro con un 60 % de descuento. Una mujer se interesó por las camisas de hombre, pero al conocer el precio las tachó de "muy caras". Cuando la dependienta le explicó que ya estaban en liquidación y no podía bajar más, la clienta insistió en que las había visto a 5 euros en otro barrio y remató con un despectivo "así es normal que tengas la tienda vacía y termines cerrando, carera".

La tiktoker aseguró que en ningún momento le faltó al respeto, pero la conversación terminó en un clima tenso que la dejó llorando. "Tengo que pagar alquiler, agua, luz, seguro, alarma…", explicó, visiblemente afectada. Su intención, dijo, no era dar pena, sino pedir empatía: "Nadie sabe por lo que esa persona está pasando ni cómo le puede afectar".

Los comentarios de apoyo se multiplicaron: "Los clientes NO siempre tienen razón. La educación brilla por su ausencia", escribió una usuaria. Otro mensaje resumió el sentir general: "Cuando trabajas de cara al público aguantas de todo. No llores, eres fuerte y valiente". El vídeo ha abierto un debate sobre el respeto a los pequeños negocios y la presión que sufren los autónomos.