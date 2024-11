Un ex miembro del personal de Jennifer Lopez responde a los rumores sobre el conocimiento que la cantante tenía sobre las acusaciones de Diddy

Sean "Diddy" Combs, de 55 años, está detenido en el Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn, Nueva York. Fue arrestado en septiembre por una serie de acusaciones, incluidas tráfico sexual y crimen organizado, y se le ha negado la libertad bajo fianza. Se espera que su juicio tenga lugar el próximo mayo. El rapero ha negado todas las acusaciones en su contra.

Jennifer Lopez salió con el rapero entre 1999 y 2001, y se ha especulado ampliamente que ella podría haber sabido sobre los crímenes del ejecutivo musical durante su relación. Sin embargo, ahora Thea de Souza, quien trabajó para la cantante a principios de la década de 2000, acudió a las redes sociales para abordar estas afirmaciones y declaró que Jennifer no tenía conocimiento alguno sobre los delitos de Diddy.

Ella escribió: "Si conocieras a Jennifer Lopez, si alguna vez trabajaste con ella como yo lo hice, o si eras cercano a personas que son como familia para ella, como lo soy yo, sabrías que no tenía idea de lo de Diddy". Hizo esta declaración en Threads. Y continuó: "Ella apenas bebe, no es una fiestera, no es una chica que busca pasar un buen rato, es una adicta al trabajo que apoya a las mujeres y que fue encantada por él durante un breve período de su vida".

Concluyendo su publicación, añadió que JLo "no merece ser asociada con los impactantes y criminales actos de Diddy". Jennifer, quien recientemente se separó del actor Ben Affleck, había hablado previamente sobre su romance "emocionalmente agotador" con Sean.

Hablando sobre su relación de dos años, anteriormente Lopez dijo: "Terminamos muchas veces antes de eso, y volvimos a estar juntos y luego volvimos a terminar, y nadie lo sabía. Fue muy tempestuoso. Hacia el final fue emocionalmente agotador. Fue bueno que yo fuera joven".