El motivo por el que Taylor Swift ha cantado esta canción sobre Joe Jonas en Zurich

El Eras Tour de Taylor Swift continúa consolidándose como una de las giras más exitosas en la historia de la música y su concierto número 113 que hizo en la capital suiza no se quedó atrás. El estadio como de costumbre estaba a rebosar, los asistentes coreaban cada canción de la cantante, pero todo el mundo estaba ansioso porque llegara el momento más esperado de la noche.

Desde el inicio de esta gira en 2023, Taylor en cada espectáculo ha preparado un set de canciones sorpresa para que cada show sea especial. Esta sección acústica se ha convertido en un momento muy especial para sus fans. En Zúrich, la elección de las canciones no fue casual, primero hizo un mashup con Right where you left me y All you had to do was stay.

Y luego para sorpresa de nadie cantó a piano Last Kiss, sus fans ya sospechaban que iba a interpretarla porque en uno de sus versos nombra la fecha 9 de Julio y Taylor Swift no dudó en felicitar a los asistentes: "Feliz 9 de julio para aquellos que lo celebran". Pero ¿Sabías que es una canción dedicada al cantante de los Jonas Brothers, Joe Jonas?

La relación entre los dos artistas, aunque breve, fue muy mediática. Su noviazgo empezó en 2008 y terminó de la peor manera. En una entrevista Taylor reveló que Joe le dejó de manera repentina con una llamada telefónica que apenas duró 30 segundos

A lo largo de los años, se han producido acercamientos entre ambos. Taylor ha reconocido públicamente que fue muy dura con el integrante de los Jonas Brothers, al final solo tenían 18 años. Además, se les ha visto hablar en algunos premios mostrando que los malentendidos entre ambos ya quedaron en el pasado.

Ahora Taylor está feliz con su actual novio Travis Kelce que hizo una aparición inesperada en su tercer concierto en Londres. Todo el mundo quedó sorprendido al ver al jugador de rugby en el escenario junto a la cantante, y recientemente ha confesado en el podcast New Heights que la idea fue suya y a Taylor le encantó.

Después de una noche llena de emociones en Zúrich, el Eras Tour de Taylor Swift vuelve de nuevo el de 10 de julio al estadio Stadion Letzigrund. Los fans suizos esperan con muchas ganas las sorpresas que la cantante tiene preparadas para ellos esta noche.