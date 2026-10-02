Muse anuncia tres conciertos entre Madrid y Valencia en enero de 2027

La legendaria banda británica lo ha anunciado a través de su promotora, junto con las fechas para adquirir las entradas. Habrá una preventa de la plataforma SMusic que arrancará a partir de las 9:00 horas del próximo martes, día 6, otra que arrancará 24 horas después para seguidores registrados en Live NAtion y, por último, la venta general a partir de las nueve de la mañana del próximo jueves, 8 de octubre.

Se trata de una ampliación de la gira europea del grupo, que recientemente tocó por EE. UU. y Canadá y que a partir de noviembre recalará en Reino Unido para ofrecer dos noches, tanto en el Co-op Live de Manchester como en The O2 de Londres.

Ese mismo mes viajarán a otras ciudades del viejo continente, como Berlín (día 18), Milán (20 y 21) o Ámsterdam (29 y 30). Inicialmente sus conciertos concluían en Zúrich (Suiza) los días 7 y 8 de diciembre, pero su calendario se ha ampliado a otras ciudades.

Así, pasarán también por Lisboa el 10 de enero, después por las ciudades francesas de Burdeos y Lyon los días 12 y 13 de ese mes en el primer caso y 16 y 17 en el segundo. Desde ahí viajarán a España y después pararán hasta el verano.

Su actual gira está planteada para presentar su décimo álbum de estudio, 'The Wow! Signal', que toma su nombre de una potente señal de radio de 72 segundos detectada en 1977 procedente de la dirección de Sagitario. Dentro, canciones que exploran "la comunicación extraterrestre, la ansiedad tecnológica o el asombro ante la existencia y la búsqueda de sentido de la humanidad" en este mundo.

Formado por Matt Bellamy, Dominic Howard y Chris Wolstenholme, Muse está considerada una de las grandes bandas de rock global actualmente, con unas ventas estimadas de 30 millones de copias de sus discos y galardones como dos premios Grammy y dos Brit Awards.