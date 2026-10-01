Llega a España Santi Muk, una de las voces más interesantes del nuevo indie pop argentino

La vida a veces te permite abrir tus horizontes musicales, saltar fronteras y darle la oportunidad a nuevos artistas en los que normalmente no pensarías. Entre la inmensa cantidad de propuestas que cruzan el Atlántico para buscar un hueco en nuestras listas de reproducción, hay nombres que destacan no por el artificio o el ruido, sino por una sensibilidad capaz de conectar desde la primera escucha. Es el caso de Santi Muk, una de las figuras más personales y sugerentes del nuevo indie pop argentino, que regresa a nuestro país en un momento cumbre de su carrera.

Originario de Santiago del Estero y afincado en Buenos Aires, Santi Muk se ha ganado a pulso el apelativo de "trotamundos de la canción". Su propuesta navega con soltura entre el pop orgánico y la canción de autor tradicional, siempre apoyada en letras honestas, una producción cercana y una carga emocional constante.

El punto de inflexión de su trayectoria llegó con su álbum debut, Le tengo miedo a las alturas, un trabajo que aceleró su crecimiento orgánico hasta llevarlo a colgar el cartel de sold out en el emblemático Teatro Vorterix de Buenos Aires. A esto se le suma su faceta colaborativa, que ha terminado de catapultar su presencia digital: el proyecto Jamón y Queso junto a Zenón Pereyra se convirtió en un fenómeno viral gracias al éxito de "Despertador", un alcance que ha continuado expandiéndose con lanzamientos recientes como "La Maldición".

Este 2026 marca el regreso de Santi Muk a los escenarios españoles tras el rotundo éxito de sus anteriores visitas, donde logró llenar hasta la bandera salas de Madrid y Barcelona. Esta nueva serie de conciertos supone su tercera gira por España en los últimos dos años, lo que demuestra la solidez del vínculo que ha construido con el público local y su posición como uno de los nombres a seguir de la escena hispanohablante.

Además, esta gira coincide con un lanzamiento muy especial: + de cerquita, un álbum grabado en directo y en formato acústico que funciona como una radiografía íntima de su trayectoria. Lejos de ser un mero recopilatorio, el disco pone el foco en la esencia desnuda de sus temas y cuenta con un elemento imprescindible: la propia voz de sus fans acompañándolo en cada interpretación.

En palabras del propio artista: "‘+ de cerquita’ más allá de ser un disco acústico y en vivo, es mi carta de presentación más honesta. Soy yo con la guitarra y canciones que me vienen acompañando hace años, pero tiene algo muy especial: están ustedes también, que a esta altura ya adoptaron mis canciones como suyas. Siento que este disco cierra una etapa que se viene construyendo hace siete años, desde que saqué 'Mañana quizás'".

Con + de cerquita, Santi Muk repasa siete años de composiciones, kilómetros y escenarios, invitando a escuchar sus canciones exactamente tal y como nacieron, justo antes de dar el pistoletazo de salida a la nueva música que está por venir. Una oportunidad idónea para descubrir o reencontrarse con un artista que hace de la cercanía su mayor virtud.