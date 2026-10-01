"NO TENGO GUITA"
¿Cuánto gana Pereira? El streamer revela sus cifras de ingresos y ahorros, y genera debate en redes
El streamer Pereira ha revelado cuánto gana en sus mejores meses, y también cuánto tiene ahorrado. Las cifras han generado mucho debate en redes, ya que a muchos no les acaban de cuadrar.
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Pereira se ha convertido en uno de los rostros más virales del verano en el sector streamer, debido a su colaboración con AuronPlay, que ha dado muchos momentos virales. Ahora, Carlos Espárraga ha decidido acompañarlo durante un día y ha conseguido que revele cuánto ha ganado en su mejor mes y cuánto tiene ahorrado.
Pereira ha explicado que sus ingresos varían mucho, pero que en sus mejores meses ha cobrado cerca de 90.000 euros brutos, unos 30.000 netos, tras descontar gastos e impuestos. En cuanto a ahorros, dice tener unos 300.000 euros, o eso es lo que han concluido las redes con su críptica forma de explicarse. A muchos no les han acabado de cuadrar estas cifras, y es por eso que han surgido muchas preguntas en redes en torno a la gestión que Pereira hace de sus recursos.
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