AuronPlay estalla contra Lia Sikora por filtrar un mensaje privado que le mandó

En los últimos días, AuronPlay se ha propuesto hacer de celestina entre Juan Guarnizo y Marta Díaz, y ayer al fin pudieron conversar en stream. Dado que no estaba claro que Marta Díaz fuese a estar disponible en la hora acordada, AuronPlay quiso preparar un plan B y escribió a Lia Sikora para que, en caso de que Marta Díaz fallase, pudiesen charlar y pasar un rato de risas juntos. Le escribió por privado y ella, sorprendida y pensando que se trataba de una broma, lo mostró en su propio stream sin siquiera responder el mensaje.

Toda esta situación ha llevado a que AuronPlay estalle contra Lia Sikora en directo, y que incluso la insulte por haber gestionado las cosas de la forma en la que lo ha hecho. Ella, por su parte, ha publicado un vídeo explicando el malentendido y tratando de aplacar la ira del streamer. Visto lo visto, no tiene pinta de que la reconciliación entre estos dos creadores de contenido vaya a ser fácil.