MALENTENDIDOS
AuronPlay estalla contra Lia Sikora por filtrar un mensaje privado que le mandó
AuronPlay ha tenido palabras muy duras para Lia Sikora después de que ella decidiese mostrar en stream el mensaje privado que le había mandado, con el objetivo de preparar una sorpresa para Juan Guarnizo.
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En los últimos días, AuronPlay se ha propuesto hacer de celestina entre Juan Guarnizo y Marta Díaz, y ayer al fin pudieron conversar en stream. Dado que no estaba claro que Marta Díaz fuese a estar disponible en la hora acordada, AuronPlay quiso preparar un plan B y escribió a Lia Sikora para que, en caso de que Marta Díaz fallase, pudiesen charlar y pasar un rato de risas juntos. Le escribió por privado y ella, sorprendida y pensando que se trataba de una broma, lo mostró en su propio stream sin siquiera responder el mensaje.
Toda esta situación ha llevado a que AuronPlay estalle contra Lia Sikora en directo, y que incluso la insulte por haber gestionado las cosas de la forma en la que lo ha hecho. Ella, por su parte, ha publicado un vídeo explicando el malentendido y tratando de aplacar la ira del streamer. Visto lo visto, no tiene pinta de que la reconciliación entre estos dos creadores de contenido vaya a ser fácil.
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