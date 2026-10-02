David Bisbal mira al pasado y presenta su disco de versiones

David Bisbal está de vuelta y lo hace rindiendo un emotivo homenaje a los grandísimos referentes que han marcado su vida y la historia de la música en español. Con el lanzamiento de su nuevo disco de versiones, titulado 'Eternos', el cantante almeriense se sumerge de lleno en un repertorio atemporal para reinterpretar temas emblemáticos de compositores de la talla de Juan Gabriel, Camilo Sesto, Manuel Alejandro, Purificación Casas, Augusto Algueró o Rafael de León. Un trabajo cargado de nostalgia en el que Bisbal vuelve a sus raíces y demuestra una vez más por qué su voz sigue siendo una de las más apasionadas y potentes del panorama internacional.

Durante la presentación del álbum, el artista no pudo ocultar la emoción al escuchar y repasar sus nuevos videoclips junto al periodista Juan Cruz. Fiel a su entrega en el escenario, se le vio disfrutar de cada nota: tarareando clásicos como 'Morir de amor' o su versión de 'Adoro', gesticulando con puro sentimiento, simular tocar la batería y hasta improvisando palmas con su inconfundible toque flamenco. Tampoco faltaron los momentos de profunda conexión con su entorno, dedicando guiños, besos y gestos de cariño a los asistentes, además de continuas miradas al cielo en un vivo recuerdo a su padre que no pasó desapercibido para nadie.

La nostalgia es precisamente el hilo conductor de este proyecto, y el propio artista desveló qué es lo que le transporta a ese estado tan especial al interpretar estas canciones. "Haría un cuadro de cuando era un niño, de cuando mis padres me pedían que cantara, cuando eran ellos jóvenes o cuando mis hermanos llegaban del instituto", confesó Bisbal con el corazón en la mano. "Todo ese tipo de cosas me transmiten las canciones y me llevan siempre a mi casa, a estar en esa calle Granada, al final del pasillo, donde me paraba a cantar con mis padres".

Ese ambiente familiar fue el detonante de su pasión, aunque en sus inicios la música era simplemente una vía de escape. "De niño siempre la he sentido porque en mi casa se ponía muchísima música y ahí fue donde me enamoré, aunque en aquel entonces no tenía claro que fuese a ser cantante, simplemente jugaba", explicó. Una filosofía que mantiene intacta hoy en día gracias a un consejo de Tomatito: "Subir al escenario a jugar a la música, explorar sin presión. Es ahí cuando los nervios se van, estás seguro de ti mismo y te dedicas solo a disfrutar".