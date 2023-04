La nueva colaboración de Drake y The Weeknd está creada por una inteligencia artificial y realmente no existe

Las inteligencias artificiales están irrumpiendo con fuerza en el mundo de la música y cada vez están surgiendo más noticias musicales en las que estas nuevas tecnologías son las protagonistas.

Primero fue David Guetta el que colaboró con Eminem usando inteligencia artificial en febrero de 2023, después Roberto Nickson creo un trozo de una canción de Kanye West recreando su voz con una IA y estamos viendo cómo se vuelven virales covers generadas por IA usando las voces de artistas como Bad Bunny o Ariana Grande.

Pero el siguiente paso ya está aquí gracias a un usuario de TikTok llamado Ghostwriter977 que recientemente publicaba una supuesta colaboración entre Drake y The Weeknd, dos de los artistas más grandes del momento.

El tema de dos minutos de duración se llama 'Heart On My Sleeve', rápidamente se volvió viral y hay más de 1.000 vídeos en TikTok reutilizándolo. El problema es que la colaboración realmente no existe y tanto la canción como las voces de ambos artistas fueron creadas usando inteligencia artificial.

Ghostwriter977 subió la canción a todas las plataformas de streaming pero la canción ya ha sido retirada tanto de Spotify como de Apple Music.

La creación de canciones generadas por IA utilizando la semejanza de la voz de los artistas podría ser una violación de la ley de derechos de autor, sugirió Universal Music Group, que publica a ambos artistas a través del sello Republic Records. En un comunicado a Newsweek, UMG dijo que la canción 'Heart on My Sleeve' era "contenido infractor creado con IA".

Recientemente saltó la noticia de que Universal Music Group, la compañía de música más grande del mundo, había pedido a los principales servicios de transmisión como Spotify y Apple Music que impidan que las compañías de inteligencia artificial usen su música para "entrenar" su tecnología.