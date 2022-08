El nuevo álbum NFT de Muse contará en las listas de éxito

Más información Muse incendia el Mad Cool

Muse se va a convertir en el primer artista en llegar a una lista de álbumes oficiales con un álbum entregado como NFT.

Warner Music UK y la banda de rock británica, compuesta por Matt Bellamy, Chris Wolstenholme y Dominic Howard, se han asociado con la web de música NFT ecológica Serenade para el lanzamiento de lo que será el noveno álbum de estudio de Muse, 'Will of the People'; el 26 de agosto.

El disco, que incluye los sencillos 'Won't Stand Down' y 'Compliance', será un nuevo formato de música coleccionable y de edición limitada. Este Digital Pressing probará el primer nuevo formato elegible para la lista de álbumes oficiales británica desde que empezaron a contarse las reproducciones de stream en 2015.

'Will of the People' también estará disponible en los formatos físicos habituales (vinilo, CD y casete), así como en los servicios de descarga y streaming.

La Official Charts Company (OCC) del Reino Unido hizo que los álbumes de NFT fueran elegibles para las listas hace varios meses, pero este es el primer lanzamiento en el que el proveedor, en este caso Serenade, es aprobado como minorista digital de retorno de listas.

"Ha habido mucho ruido acerca de que las NFT son el futuro de la música, el futuro del entretenimiento, el futuro de la propiedad", dice Martin Talbot, director ejecutivo de la OCC. "Es genial que esto se esté convirtiendo en una realidad", sentenció.

Serenade había estado en conversaciones con Warner Records, hogar de Muse, sobre el lanzamiento de un álbum de NFT durante varios meses. Muse, que había trabajado con la plataforma blockchain CryptoKitties en 2020 para crear coleccionables digitales, se consideró la primera opción obvia.

"La banda siempre ha estado a la vanguardia de la innovación tecnológica en su creatividad y arte", dice Sebastian Simone, vicepresidente de audiencia y estrategia de Warner Records en el Reino Unido.

El álbum Muse NFT costará 20 libras y estará limitado a 1.000 copias en todo el mundo.