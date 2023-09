El nuevo album de Rolling Stones se llamará Hackeney Diamonds, contará con Lady Gaga y ya hay primera canción

Los Rolling Stones están de vuelta y sigue rockeando más vivios que nunca. Los tres miembros de la banda anunciaron su nuevo álbum, Hackney Diamonds, y estrenaron el video de su primer single, un cañonazo de rock llamado Angry. El lugar elegido ha sido Londres donde Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood se sentaron con Jimmy Fallon para hablar sobre su nuevo disco que saldrá el próximo 20 de octubre.

Este será el álbum número 24 de la extensa carrera del grupo, el primer álbum completo de música original desde A Bigger Bang de 2005, y el primero desde la muerte del baterista Charlie Watts.

En la presentación Jagger explicó que el título, Hackney Diamonds, es una jerga para referirse a lo que les sucede a los parabrisas cuando alguien se pone ruidoso durante una noche de fiesta. "No publicaríamos esto ahora si realmente no nos gustara", dijo Jagger. "No queríamos hacer un disco cualquiera y publicarlo. Entonces queríamos hacer un disco. Antes de entrar, dijimos que todos queríamos hacer un disco que realmente nos gustara a nosotros mismos. Puede que a la gente le guste, a otras puede que no. Pero hay que decirlo: estamos muy contentos con ello. Esperamos que te guste".

La banda también reveló la lista de canciones del álbum, que contiene 12 pistas, aunque Jagger dijo que habían grabado 23. Wood elogió el riff funky de Whole Wide Worl” y cómo Dreamy Skies trata de alejarse de todo.

Wood también reveló que Lady Gaga canta en Sweet Sounds of Heaven y gritó con curiosidad el nombre de Stevie Wonder cuando Fallon anunció la canción. Describieron Live by the Sword como "ligeramente retro" y Richards habló sobre Tell Me Straight, una canción en la que el canta: "Puedo decirte claramente que no tengo idea de qué se trata".-

El disco llevaba cocinándose desde 2020 pero las principales sesiones de grabación en la que se terminó este nuevo trabajo se produjeron a finales de 2022 y principios de 2023. Se trata de 12 canciones producidas por Don Was y Andrew Watt, registradas bajo los nombres de Jagger-Richards salvo en las tres que Watt aparece como compositor. Además el disco cuenta con músicos de primer nivel y colaboraciones estelares.

Charlie Watts, que falleció en 2021 pone la batería a dos canciones y el resto corren a cargo de Steve Jordan que se ha asentado como su susituto tanto en las grabaciones como en directo.

También es bastante especial el regreso de Bill Wyman, legendario bajista del grupo, que aparece en una de las canciones como homenaje a Charlie. A ellos hay que sumarle las colaboraciones de Paul McCartney al bajo y Lady Gaga que canta en Sweet Sounds Of Heaven.

También estrenaron el video de Angry, dirigido por Francois Rousselet y protagonizado por la actriz de White Lotus y Euphoria, Sydney Sweeney. La actriz, que estaba sentada en la primera fila en la presentaciópn, le dijo a Fallon: "Esto es lo más grande que jamás haya existido".

En el vídeo, ella viaja en la parte trasera de un convertible rojo a través de Sunset Strip mientras carteles que representan varias épocas de los Stones interpretan la canción, cuyo estribillo dice: "No te enfades conmigo".