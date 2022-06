Peligran los conciertos de Metallica en el Mad Cool y el Bilbao Bizkaia Rock Day

Más información Mad Cool anuncia el cartel final de su quinta edición: Incubus sustituye a Queens Of The Stone Age

El COVID se ha convertido en el mayor enemigo del verano. Nadie quiere dar positivo, ya no sólo por la enfermedad, si no por el miedo a perderse un viaje, una boda o un concierto.

Recientemente fue el grupo The Strokes el que tuvo que cancelar su actuación el primer fin de semana del Primavera Sound de Barcelona y ahora podrían ser Metallica los que se quedaran sin tocar en nuestro país por culpa del virus.

El legendario grupo californiano que se encuentra de gira por Europa acaba de emitir un preocupante comunicado a través de sus redes sociales en el que anuncian la cancelación de su concierto en Suiza.

"Con gran pesar en el corazón, anunciamos que hoy no nos presentaremos en Frauenfeld Rocks en Suiza, ya que desafortunadamente, un miembro de la familia Metallica dio positivo por Covid. Lamentamos mucho decepcionar a aquellos de ustedes que planeaban asistir a este espectáculo.

Nuestra intención era reprogramar un espectáculo en Suiza lo antes posible, sin embargo, en conversaciones nocturnas con los promotores locales, lamentablemente se hizo evidente que los horarios y los lugares no coinciden para el resto de este año o el próximo.

Si tienes una entrada y aún deseas asistir a Out in the Green, recibirás un reembolso de 50 francos suizos. Si decide no asistir al festival por completo, las respectivas agencias de venta de entradas te reembolsarán el precio de la entrada; puede solicitar un reembolso por su boleto en Ticketmaster.ch.

Las bandas que aparecerán hoy en @outinthegreenofficial incluyen Five Finger Death Punch, Sabaton, Eluveitie, Fever 333 y Chaoseum"

Tras la cancelación de su actuación en el Frauenfeld Rocks ahora peligran los siguientes conciertos de la gira sobre los que el grupo todavía no se ha pronunciado. El viernes 1 actuan en Bélgica, el domingo 3 son la banda principal del Bilbao Bizkaia Rock y el miércoles 6 son los cabeza de cartel de la primera jornada del Mad Cool en Madrid.

Esperemos que todo quede en un susto, el miembro de la banda o de su equipo que ha dado positivo se recupere y el grupo no tenga que cancelar más conciertos.