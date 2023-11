¿Por qué Aitana no estuvo en los Latin Grammy de Sevilla?

Aitana es una de las mayores estrellas de la música pop a nivel nacional, y eso hace que muchos den por hecha su presencia en los mayores eventos musicales que suceden en el país. La celebración de los Latin Grammy en Sevilla (los primeros que se han organizado fuera de Estados Unidos) ha sido, sin duda, el acontecimiento del año para el sector musical de nuestro país, y muchos se han sorprendido al comprobar que Aitana no se dejó ver ni por la alfombra roja ni entre el público asistente a la gala.

Como no podía ser de otra manera, una ausencia tan notable como la de Aitana ha dado lugar a todo tipo de rumores al respecto de la razón por la que podría haber decidido no ir. No hay que olvidar que Sebastián Yatra, una persona muy cercana a Aitana, era parte del elenco de presentadores de los Latin Grammy, y la cantante ya estuvo en Sevilla un par de noches antes para protagonizar una sesión de DJ en una sala de la ciudad.

Los más amantes del salseo y las historias telenovelescas han apuntado a una posible discusión entre Aitana y Sebastián Yatra como la causa de su ausencia en los Latin Grammy 2023, pero es mucho más probable que la artista tuviese algún otro tipo de razón personal para no acudir al evento. Una indisposición, un compromiso familiar importante o algún otro problema con su agenda podría haber sido causa suficiente para que prefiriese no estar entre los asistentes a la gala.

Está siendo una época realmente intensa para Aitana en el aspecto profesional, gracias a su Alpha Tour, y dentro de poco le tocará cruzar el charco para presentar su show en México. Puede que sea necesario esperar un tiempo más para comprobar, gracias a sus redes, qué es lo que la ha mantenido tan ocupada como para no acudir a los Latin Grammy de este año, en los que tenía tantas razones para estar presente.