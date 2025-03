¿Por qué Khea deja la música para dedicarse a la cocina?

Cuando estás decidiendo tu carrera universitaria, gran parte del estrés viene porque estás decidiendo casi todo tu futuro. Acertar o no puede suponer una diferencia abismal entre lograr el éxito (en base a cómo lo defina cada uno) o encontrarte que diez años después te estás arrepintiendo y desearías haber tomado un camino diferente. Para el común de los mortales lo normal es escoger ese camino e ir a fuego con él. Plantearse cambiar el paradigma personal, especialmente cuando ya te has establecido en tu nicho, no es algo a considerar. El riesgo es enorme, especialmente a nivel económico.

Por otro lado, quizá no seas el común de los mortales. Quizá seas Khea, un músico establecido con una carrera detrás de sí. Ha estado nominado a varios premios y, llegado 2025, decides que es hora de cambiar. Te vas a tus redes y anuncias que te vas a dedicar a la cocina y el anime. Así, como si nada. ¿Por qué? Porque Khea puede. Tras casi una década triunfando, el colchón económico es mayor, los ingresos pasivos te pueden sostener durante mucho tiempo y nada te impide volver a la música si falla todo lo demás.

"Bueno gente este año no voy a sacar música y tampoco voy a girar, la última gira va a ser España. Me metí de lleno en la cocina y a estudiar gastronomía. También estoy haciendo mi propio anime que es uno de mis mas grandes sueños. No le tengan miedo a los cambios Ixs amo, espero que me entiendan. Nos vemos pronto!". Así lo ha anunciado en Twitter y así quedará para la posteridad. Lo sentimos, sobre todo, por sus fans, que lo tendrán más difícil para probar sus platos que para probar su cocina. Igual tendrán más suerte viendo su anime, si es que llega a buen puerto.