¿Por qué nos gusta tanto 'Fiebre' de Bad Gyal?

Hay canciones que consiguen sobrevivir al paso del tiempo y convertirse en himnos de su generación. Aunque todavía es muy pronto para hablar de cuáles serán esas canciones para los miembros de la Generación Z, lo cierto es que 'Fiebre' de Bad Gyal sería, probablemente, una de las propuestas con más posibilidades, al menos para quienes residen en España. Esta es la canción que permitió a Alba Farelo convertirse en una artista tan conocida (y reconocida) como Bad Gyal, y a día de hoy sigue siendo su canción más escuchada en todas las plataformas, a pesar de que en su momento fuese lanzada de forma independiente. La canción cumplió seis años hace apenas unos días, así que con esa excusa analizamos por qué ha enamorado a toda una generación.

El fenómeno Bad Gyal no tiene precedentes: hacía décadas que una artista no tenía tanto éxito mainstream en España viniendo de la escena underground. Aunque sus lanzamientos han mejorado mucho en calidad y la cantante ha acabado firmando con una discográfica, la popularidad de 'Fiebre' sigue superando a todas sus demás canciones. Esto se debe, principalmente, a su carácter relativamente atemporal (pertenece a un género en tendencia como el dancehall, pero su sonido y su letra no encajan en ninguna época en concreto). Su estructura y sus rimas no son muy habituales, y la forma en la que está producida hace que sea especialmente apropiada para levantar el ánimo en cualquier noche de fiesta.

La propia Bad Gyal ha reconocido en diversas entrevistas que no se cansa de la canción y que está orgullosa de que se haya convertido en una de las favoritas de los más jóvenes. No hay playlist fiestera que no incluya este tema tan conocido, así que más vale que la cantante siga teniendo ganas de interpretarla, porque todo apunta a que se la seguirán pidiendo durante muchos años más.