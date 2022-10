Queen y Freddie Mercury no fueron los primeros: 5 comebacks históricos en la música desde 'el más allá'

Desde que Freddie Mercury dejara este mundo víctima del SIDA, allá por 1991, hemos oído unos cuantos imitadores bien dignos del inglés, pero ninguno tan hipnótico en su voz ni con sus toneladas de carisma. Por eso cuando escuchamos por primera vez 'Face It Alone' hemos tenido ese deja vú que creíamos ya imposible. Por supuesto, no lo es.

El tema en cuestión es el primero que Queen lanza en ocho años con Mercury como solista, fue grabado en 1988 para las sesiones conocidas como 'The Miracle', y guardadas en algún cajón esperando (o no) ver la luz algún día. Un caso que nos ha recordado a otros artistas que han vuelto a alcanzar la fama con canciones publicadas después de su muerte, a veces resucitados con los últimos avances de inteligencia artificial. Ahí van cinco de los más importantes.

Michael Jackson - Love Never Felt So Good

Justin Timberlake, superestrella por méritos propios, confesó que se dedicó a eso de la música influenciado por la música y los bailes de Michael Jackson, y que hubiera sido "un sueño" grabar con él. Aunque el de 'Black or White' tuvo un inesperado final en 2009, cinco años después Justin pudo cumplir su sueño al desempolvar una canción descartada de MJ. El tema mola, pero más de una crítica le cayó a los productores por rescatar una grabación que no convenció al rey del pop cuando estaba en forma...

John Lennon - Walking On Thin Ice

El día que asesinaron al ex-beatle, dice la leyenda que llevaba en la mano una copia de la canción que había grabado aquella misma mañana: 'Walking On Thin Ice'. Es un tema casi experimental donde se escucha la no muy armónica voz de su mujer, Yoko Ono, y que es tristemente famosa solo por ser la última que compuso Lennon.

Prince - Welcome 2 America

Aunque hay registros de que el Purple One completó este álbum al completo seis años antes de su muerte, por alguna razón no estimó oportuno publicarlo entonces. No fueron de la misma opinión sus herederos, quienes lo lanzaron en verano de 2021 para regocijo de sus fans. Y son muchos, ojo (los fans, no los herederos).

Otis Redding - (Sittin' On) the Dock of the Bay

¿Y quién es ese?, dirá el lector más joven de esta noti, pero hasta a él le sonará el melancólico temazo de 1967, grabado solo tres días antes de su muerte y repetido, reeditado, mezclado e instagramizado hasta la saciedad. Si no ves el mar escuchando esta melodía, es que no tienes ni corazón ni imaginación (ni oído, porque se oye al principio).

Elvis - A Little Less Conversation

Volverte tendencia no, lo siguiente, 25 años después de tu muerte tiene un mérito enorme, y es lo que consiguió Junkie XL con la actualización del clásico de 1967 del rey del rock. Este año se ha vuelto a poner de moda (o sea, 45 años después) por el musical de Baz Luhrman.

(BONUS) Queen - Made in Heaven

¿Cómo? ¿Freddie Mercury dos veces en esta lista? Pues sí, y lo adelantábamos en el segundo párrafo: cuatro años después de su muerte, sus compis de banda recuperaron grabaciones pretéritas y editaron un disco bien recibido por la crítica.