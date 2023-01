Quevedo anuncia la fecha de su disco 'Donde Quiero Estar': "Es para todos y para siempre"

El 20 de enero de 2023 es la fecha elegida por Quevedo para el estreno de 'Donde quiero estar', lo que será el primer disco de estudio del artista y que cuyo título es una declaración de intenciones "tanto desde el sentido geográfico como desde el sentido de mi carrera".

Lo dice en un post de Instagram que ha sido desplazado ligeramente de la actualidad por lo último que ha publicado Bizarrap, uno de los mayores impulsores en la carrera del canario. "Aun estando cumpliendo sueños, objetivos y metas, a veces no me da tiempo a disfrutarlo y ponerme otros. Casi no me da tiempo a seguir soñando".

La intención es hasta cierto punto "dejar de ser el de Quédate", exitazo planetario que disparó su caché por encima de los 150.000 euros por concierto, una "locura" que le llega casi en los primeros pasos de su andadura musical y a unos tiernos 21 años. Incluso se planteó dejarlo, "agobiado por la presión" le confesó a Ibai, pero supo reconducirla hacia este lanzamiento.

"Algo que tengo claro es que quiero estar en mi isla, con los míos, los que están ahora y han estado siempre. Es mi casa, donde me siento yo y donde no me falta nada. Este año he estado en ese proceso de búsqueda a la vez que he encontrado lo que quiero. incluso me preguntaba si el nombre que quería darle al disco (que fue lo último) iba a ser una pregunta o una afirmación. Al final, he conseguido tenerlo claro y saber lo que quiero y sobre todo saber sin duda alguna DONDE QUIERO ESTAR".

Entre los 630.000 likes que ha conseguido acumular en menos de 12 horas hay nombres muy reconocibles (DJ Nano) y otros relevantes pero no tan populares, como el de July Ugarte o Toni Mostazo (agentes de Bizarrap y Auronplay respectivamente). También ha arrasado entre los streamers aficionados a la música latina y especialmente los ritmos canarios, como Paula Gonu, Goorgo o Lola Lolita.

Es un recordatorio de que la música no tiene edad, algo que sabe bien el rapero que nació en Madrid pero lleva la bandera de Las Palmas de Gran Canaria como los colores que tiñen su existencia. "Espero que puedan disfrutar y entiendan este disco como yo lo he hecho en el proceso. Y espero que sean capaces también de saber dónde quieren estar en la vida", y remata con du ilusión para el lanzamiento: "un disco para todos y para siempre".