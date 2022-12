Quevedo adelanta a Ibai su primer disco: "Quiero dejar de ser el de Quédate"

"Parece mentira cómo me ha cambiado la vida, entre el 26 de diciembre de 2021 y el de 2022". El que lo dice no es otro que Pedro Luis Domínguez-Quevedo Arilla, o simplemente Quevedo, quien ya rivaliza en popularidad con Francisco Gómez de Quevedo Villegas y Santibáñez Cevallos, alias también Quevedo, pero de otra época.

No te creas que el Quevedo canario está especialmente a la última, porque se le veía perdido con Ibai al iniciar sesión en el OBS. "En Twitch solo estuve una vez con 'ByCarlitos', y eso", dice con un divertido fallo sobre el nick del influencer de Heretics. Juntos hicieron promo de una marca de ropa online, y ayer con el vasco tocaba autobombo.

"No queda nada para el primer disco, son 16 temas y cuatro que ya han salido", explicó al streamers. "Hay tres collabs con gente de España, pero una de ellas no es una canción sino una paranoia". Una palabra que utiliza para describir los "momentos muy chungos" que ha vivido en el último año. "Hubo gente que a los 11 meses de carrera pensó que me retiraba", pero achaca esa sensación a "malentendidos".

"Es cambiar la vida de la nada, supongo que a ti te pasó lo mismo al empezar de streamer", le dice a su entrevistador, y este opina igual. El cantante le pone fecha al inicio de su metamorfosis: "Todo cambió el 14 de enero de 2022, cuando sacamos 'Cayó la noche' entre varios". Fue su primer contacto con la viralidad, algo a lo que no le da mucha importancia.

"A mí lo de ser viral en TikTok me da igual, nadie en mi entorno dice de inventarse un Lola Lolita fumando en un bar", añade con cachondeo de sus 21 años. Pero habla sin tapujos sobre la preocupación que le supone el tema de la audiencia: "Los artistas tenemos un problema con los números, pero este año he aprendido a mirarlos menos y disfrutar del proceso de creación musical. Imagínate si comparo con la sesión de Biza el resto de mis temas".

Está claro que al argentino le debe mucho en su explosión como artista, algo capaz de cuantificar en más de 1200 millones de visitas de su Quédate. "Biza es un tío que conoce muy bien lo que funciona, le da muchas vueltas una vez terminado. Y hay demasiada presión, lo que es una mierda, porque matas la magia de la música".

Quevedo tuvo tiempo de hablar de otros artistas ("Hay gente que no se habla mucho de España pero que se respeta a nivel mundial: Rels B o Morad") y hasta charlar con una de sus collabs. Myke Towers entró en directo para saludar a su colega, con quien grabó 'Playa del Inglés', y de ahí pasó a responder unas cuantas preguntas de los espectadores.

"Es guay que cada uno vaya haciendo su camino y aprendiendo de las cosas que le pasan", dijo a un fan, rematando que quiere "dejar de ser el de Quédate" para formar una carrera por sí mismo. "Tiene más mérito triunfar con un disco que con un tema", asegura, y con todo vendido para su próxima gira diríamos que va en el buen camino.