¿Quién es Lady Godiva? La increíble historia de la mujer que inspiró a Queen

Estamos seguros de que nada más leer el nombre de Don't Stop Me Now ya tenéis la música en vuestra cabeza. Es una de esas canciones atemporales que prácticamente todo el planeta conoce. Y más o menos casi todo el planeta es capaz de cantarla, lo que no es lo mismo que saber los significados de todo lo que compone este tema. Si nos fijamos en el primer verso, y disculpad por traducirlos, nos encontramos con las siguientes frases: "Soy una estrella fugaz atravesando el cielo como un tigre que desafía las leyes de la gravedad. Soy un coche de carreras que pasa como Lady Godiva. Voy, voy, voy y nada puede pararme".

En esta parte de la canción se enumeran varios elementos veloces. La estrella fugaz y el coche de carreras son fáciles de entender, pero… ¿Quién era Lady Godiva y por qué nadie podía pararla? La tiktoker Alba Saenc lo explica en un vídeo que ya supera el millón de reproducciones y que arroja luz sobre un personaje tremendamente popular, pero con una historia muy desconocida.

Lady Godiva era una noble del siglo XI que estaba casada con el conde de Mercia, Leofric. Le iba todo bien en general, excepto que su pueblo, Coventry, no estaba muy feliz. Esto se debía a los impuestos que su marido había implantado. Cuando fue a quejarse, Leofric le aseguró que si tanto le importaban los plebeyos, que cabalgara desnuda entre ellos y él bajaría los impuestos. No esperaba que lo hiciera, pero Lady Godiva no dudó en aceptar el reto y cumplirlo. Según a qué versión de la leyenda se atienda, los habitantes de Coventry se encerraron en sus casas para no verla (en señal de respeto); o hubo un único sastre que no pudo resistirse a mirar y pagó el precio de quedarse ciego y/o morir. Ese sastre se llamaba Tom y de ahí surge la expresión inglesa "To be a peeping Tom", que se traduce por "ser un mirón". Sea como fuere, Leofric bajó los impuestos y Godiva se convirtió en un referente eterno.