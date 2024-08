¿Quiénes son los nominados para los MTV Video Music Awards 2024? Esta es la lista completa

La lista completa de nominados para los MTV Video Music Awards (VMA) 2024 ha sido revelada, y nombres como Taylor Swift, Ariana Grande y Post Malone se destacan entre los favoritos. Estos prestigiosos premios, que reconocen los mejores vídeos musicales del año, prometen una competencia feroz en su edición de 2024, la cual se celebrará el 11 de septiembre después de haber sido pospuesta por el debate presidencial del 10 de septiembre.

Taylor Swift encabeza las nominaciones con diez menciones, en gran parte gracias al éxito de su colaboración con Post Malone en Fortnight. Este tema no solo le ha valido a Swift su estatus como favorita de la noche, sino que también ha impulsado a Malone al segundo lugar en el conteo de nominaciones, con un total de nueve.

Ariana Grande, Eminem y Sabrina Carpenter también se perfilan como fuertes contendientes, cada uno con seis nominaciones. En particular, Grande y Eminem competirán con Swift en una de las categorías más codiciadas, Vídeo del Año, un galardón que Swift ha ganado en cuatro ocasiones. Si Swift consigue llevarse este premio nuevamente, se convertirá en la primera artista en lograrlo tres años consecutivos, una hazaña sin precedentes.

Otros artistas que destacan en esta edición incluyen a Chappell Roan, nominada como Mejor Nuevo Artista, y a Charli XCX, reconocida en dos categorías técnicas. Además, en la categoría de Mejor Latino, Karol G y Shakira representarán a la música en español con sus respectivas nominaciones.

Con una lista de nominados tan diversa, la ceremonia de los MTV VMA 2024 promete ser una de las más emocionantes de los últimos años, donde tanto veteranos como nuevos talentos competirán por el reconocimiento en una de las plataformas más influyentes de la industria musical.

Vídeo del año

Ariana Grande – We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)

Billie Eilish – Lunch

Doja Cat – Paint The Town Red

Eminem – Houdini

SZA – Snooze

Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight

Artista del año

Ariana Grande

Bad Bunny

Eminem

Sabrina Carpenter

SZA

Taylor Swift

Canción del año

Beyoncé – Texas Hold ‘Em

Jack Harlow – Lovin On Me

Kendrick Lamar – Not Like Us

Sabrina Carpenter – Espresso

Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight

Teddy Swims – Lose Control

Mejor nuevo artista

Benson Boone

Chappell Roan

Gracie Abrams

Shaboozey

Teddy Swims

Tyla

Mejor colaboración

Drake ft. Sexyy Red & SZA – Rich Baby Daddy

GloRilla, Megan Thee Stallion – Wanna Be

Jessie Murph ft. Jelly Roll – Wild Ones

Jung Kook ft. Latto – Seven

Post Malone ft. Morgan Wallen – I Had Some Help

Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight

Mejor pop

Camila Cabello

Dua Lipa

Olivia Rodrigo

Sabrina Carpenter

Tate McRae

Taylor Swift

Mejor hip-hop

Drake ft. Sexyy Red & SZA – Rich Baby Daddy

Eminem – Houdini

GloRilla – Yeah Glo!

Gunna – fukumean

Megan Thee Stallion – BOA

Travis Scott ft. Playboi Carti – FE!N

Mejor R&B

Alicia Keys – Lifeline

Muni Long – Made For Me

SZA – Snooze

Tyla – Water

USHER, Summer Walker, 21 Savage – Good Good

Victoria Monét – On My Mama

Mejor alternativo

Benson Boone – Beautiful Things

Bleachers – Tiny Moves

Hozier – Too Sweet

Imagine Dragons – Eyes Closed

Linkin Park – Friendly Fire

Teddy Swims – Lose Control (Live)

Mejor rock

Bon Jovi – Legendary

Coldplay – feelslikeimfallinginlove

Green Day – Dilemma

Kings of Leon – Mustang

Lenny Kravitz – Human

U2 – Atomic City

Mejor latino

Anitta – Mil Veces

Bad Bunny – MONACO

Karol G – MI EX TENÍA RAZÓN

Myke Towers – LALA

Peso Pluma & Anitta – BELLAKEO

Rauw Alejandro – Touching the Sky

Shakira & Cardi B – Puntería

Mejor afrobeats

Ayra Starr ft. Giveon – Last Heartbreak Song

Burna Boy – City Boys

Chris Brown ft. Davido & Lojay – Sensational

Tems – Love Me JeJe

Tyla – Water

USHER, Pheelz – Ruin

Mejor k-pop

Jung Kook ft. Latto – Seven

LISA – Rockstar

NCT DREAM – Smoothie

NewJeans – Super Shy

Stray Kids – LALALALA

TOMORROW X TOGETHER – Deja vu

Vídeo "for good"

Alexander Stewart – If You Only Knew

Billie Eilish – What Was I Made For (From the Motion Picture “Barbie”)

Coldplay – feelslikeimfallinginlove

Joyner Lucas & Jelly Roll – Best for Me

RAYE – Genesis

Tyler Childers – In Your Love

Interpretación "MTV Push" del año

Agosto 2023: Kaliii – Area Codes

Septiembre 2023: GloRilla – Lick or Sum

Octubre 2023: Benson Boone – In the Stars

Noviembre 2023: Coco Jones – ICU

Diciembre 2023: Victoria Monét – On My Mama

Enero 2024: Jessie Murph – Wild Ones

Febrero 2024: Teddy Swims – Lose Control

Marzo 2024: Chappell Roan – Red Wine Supernova

Abril 2024: Flyana Boss – Yeaaa

Mayo 2024: Laufey – Goddess

Junio 2024: Le Sserafim – Easy

Julio 2024: The Warning – Automatic Sun

Mejor dirección

Ariana Grande – We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)

Bleachers – Tiny Moves

Eminem – Houdini

Megan Thee Stallion – BOA

Sabrina Carpenter – Please Please Please

Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight

Mejor cinematografía

Ariana Grande – We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)

Charli XCX – Von Dutch

Dua Lipa – Illusion

Olivia Rodrigo – Obsessed

Rauw Alejandro – Touching the Sky

Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight

Mejor edición

Anitta – Mil Veces

Ariana Grande – We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)

Eminem – Houdini

LISA – Rockstar

Sabrina Carpenter – Espresso

Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight

Mejor coreografía

Bleachers – Tiny Moves

Dua Lipa – Houdini

LISA – Rockstar

Rauw Alejandro – Touching the Sky

Tate McRae – Greedy

Troye Sivan – Rush

Mejores efectos visuales

Ariana Grande – The Boy Is Mine

Eminem – Houdini

Justin Timberlake – Selfish

Megan Thee Stallion – BOA

Olivia Rodrigo – Get Him Back!

Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight

Mejor dirección de arte

Charli XCX – 360

LISA – Rockstar

Megan Thee Stallion – BOA

Olivia Rodrigo – Bad Idea Right?

Sabrina Carpenter – Please Please Please

Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight