Rauw Alejandro y Bad Gyal responden a la polémica del perreo en su concierto: "Somos amigos y compañeros"

Hace ya varios días que los nombres de Rauw Alejandro y Bad Gyal entraron en las tendencias de las redes por el polémico momento que protagonizaron en uno de sus últimos conciertos. La catalana participó en los shows que el puertorriqueño dio el pasado fin de semana, y en uno de ellos ella rechazó perrear con él para evitar que se generasen rumores sobre una posible relación de pareja. Al final, fue peor el remedio que la enfermedad, ya que tantos los haters de Rauw Alejandro como los medios de comunicación aplaudieron su decisión de rechazarlo. Ahora, ambos han publicado su opinión al respecto del bombo que se le ha dado a este asunto.

Por un lado, Rauw Alejandro atacó directamente a los creadores de contenido y a los medios de comunicación que se habían hecho eco de esta noticia. Según ha explicado, se dieron por ciertas varias cosas que no eran verdad. Ha insistido en que ambos tienen una buena relación desde hace mucho, y en que no hubo ningún tipo de presión para que Bad Gyal hiciese algo que no quisiese, que todo era "show". Sus palabras no han servido, como era de esperar, para calmar a sus haters.

Bad Gyal, por su parte, ha publicado un extensísimo texto para defender a Rauw Alejandro y aclarar todo lo ocurrido. Ha contado que tanto el cantante como su equipo la trataron de forma inmejorable, y que si decidió no perrear con él fue, precisamente, por el temor a las críticas de quienes han comentado esta polémica. Se ha referido incluso a la hipocresía de los medios de comunicación, diciendo que "algunos de los mismos medios que hoy hacen denuncia "feminista" son los mismos que me hubieran tachado de tener algo con él si me hubiera pegado demasiado". Al igual que con las declaraciones de Rauw Alejandro, los que no sienten simpatía por el artista no han estado nada convencidos por estas declaraciones, e incluso han especulado sobre la posibilidad de que el equipo de Rauw le haya pedido que haga un statement de este tipo. ¡Poco importa lo que hagan: nunca se puede convencer a quien no quiere escuchar!