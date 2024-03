A Rauw Alejandro le llueven las críticas después de sus declaraciones en un podcast: "Ahora que estoy soltero preparen sus teléfonos"

Durante su relación con Rosalía, todo fueron rosas y alabanzas para Rauw Alejandro. Sin embargo, después de que anunciasen su ruptura, el puertorriqueño pasó de ser —para el fandom— uno de los personajes más queridos de la industria del reggaetón a ser uno de los más criticados. Desde entonces, cada una de sus intervenciones públicas es mirada con lupa y no deja de acumular polémicas. La última ha tenido lugar hace unos pocos días, después de que varios usuarios viralizasen en redes unas declaraciones de Rauw de hace dos meses en el podcast de Chente Ydrach.

En dicho podcast, Rauw habló sobre prácticamente todo: desde su proyectos futuros hasta el peso del éxito y la fama. No obstante, todas las miradas se han centrado en sus declaraciones acerca de su soltería. Y es que, durante todo el podcast, Rauw se encargó de recalcar en muchas (¿demasiadas?) ocasiones su estado civil, algo que no ha sentado muy bien en redes sociales.

"Yo siempre estoy fuera de casa. Siempre estoy haciendo algo, siempre estoy con los muchachos. Y, ahora que estoy soltero, muchachos, ¿qué vamos a hacer hoy? [...] Hoy voy a hangear. Para que sepan: preparen sus teléfonos. Estoy soltero", expresó el cantante puertorriqueño. Además, en redes también se ha criticado que Rauw diga que quiere modificar el contenido de las letras de sus canciones cuando en realidad, señalan los usuarios, se dedica a denigrar a las mujeres sobre el escenario.

Por último, Rauw también ha hablado en el podcast de Chente sobre su ruptura con Rosalía y cómo la vivió: "Cuando salió la noticia de nuestra ruptura, la prensa dejó un margen abierto a especulaciones sobre una infidelidad. En el futuro no voy a dejar lugar a especulaciones porque se inventan cualquier mierda [...] Obviamente me frustró porque por un lado está la vida del artista y, por otro lado, la vida personal. Y todo lo que yo he vivido ha sido real". Recordemos que, a pesar de que los clips se hayan viralizado ahora, el podcast se lanzó hace dos meses. ¿Cómo será la vida sentimental de Rauw en estos momentos?