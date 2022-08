Rick Astley vuelve a grabar 'Never Gonna Give You Up' 35 años después de su lanzamiento

Tanto si es como para recordar viejos éxitos de los ochenta, como para querer trollear a tus amigos, Rick Astley es la opción número uno. El temazo 'Never Gonna Give You Up' ha traspasado barreras generacionales, siendo conocida por la gran mayoría de los jóvenes de ahora (aunque se haya convertido en un meme).

Pues bien, esta reciente popularidad que ha tenido la canción de Rick ha hecho que la compañía de seguros de coche 'CSAA' quisiera contar con el cantante británico para protagonizar una vez más su tema más famoso.

Para realizar el videoclip, han contado con parte de la indumentaria y algunas localizaciones que utilizaron en la primera versión. Sí que es difícil encontrar las mismas ubicaciones sin que hayan cambiado en 35 años.

La puesta en escena y los planos son prácticamente idénticos a los del videoclip original. Además, no han hecho mucha falta en editar la cara de Rick ni utilizar a un doble, puesto que se sigue manteniendo en muy buena forma a sus 56 años. Aunque por los pasos que hace en el videoclip, tampoco habría hecho mucha falta.

Incluso en el vídeo han querido ironizar con la fama que sigue siendo esta canción. "Is still a thing?", comenta el cantante en el vídeo.

La publicación ha sido un auténtico bombazo para la aseguradora y para el propio Rick, puesto que han vuelto a poner su vídeo y su icónica canción en lo más alto. En solo tres días, el vídeo posee más de 600.000 reproducciones en YouTube.

Muchos usuarios han ovacionado al cantante por la tan buena interpretación y ambientación del videoclip con respecto al original. "Mismos actores, mismo sitio, mismo sonido justamente 35 años después… Obra de arte", escribe el usuario GMT. "Joder este tipo no pierde la esencia, un golpe de nostalgia escuchando piezas como esta, larga vida al maestro Rick", comenta ARES.

Ahora ya tenemos otro vídeo más para 'rickrollear' a todos nuestros amigos.

