Rosalía confirma cuándo sale la versión Deluxe del disco 'Motomami', y sus fans entran en pánico

Cuando empezó el Motomami World Tour y Rosalía interpretó tantísimas canciones, en principio, exclusivas de la gira, fueron muchos los fans de la cantante que empezaron a comentar la posibilidad de que llegase en el futuro una versión Deluxe del disco, que incluyese todos los éxitos que se ha marcado la cantante durante los últimos meses. Con el empuje promocional que ha supuesto 'Despechá' para la trayectoria de Rosalía, y con 'El Pañuelo' ocupando todas las listas de tendencias, no había mejor momento que este para confirmar la salida de esta esperada versión extendida de su último álbum.

Aunque muchos pensaban que esta edición Deluxe llegaría pronto, pocos esperaban que fuese a anunciarse su fecha de lanzamiento de forma tan repentina y con tan poca antelación: ayer mismo Rosalía confirmaba en su último concierto que el viernes, 9 de septiembre, vería la luz la versión extendida de 'Motomami', por lo que sus fans no tendrán demasiado tiempo de prepararse psicológicamente para un evento como este.

Si esta noticia ha generado tantísima conmoción entre los seguidores de Rosalía es porque por fin tendrán la oportunidad de escuchar al completo y con la mejor calidad de audio las canciones que tanto estaban esperando, y que llevan meses escuchando en los conciertos de la cantante. La más esperada de ellas es 'Dinero y Libertad' que, aunque no ha alcanzado la viralidad que logró 'Despechá' en su momento, se ha convertido en una de las favoritas de sus fans. No tendrán que esperar mucho más para escuchar esta y el resto de canciones que no han sido publicadas de forma oficial, ¡así que seguro que todos tendrán una motivación para llegar al viernes y escuchar este esperado lanzamiento!