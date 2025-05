Rosalía desata rumores acerca de su nuevo disco en Madrid: ¿Trama algo con el Museo del Prado?

Hace unas semanas Rosalía nos deslumbró a todos con su conjunto en la Met Gala, en la que se lucía entera de blanco y atrapó la mirada de miles de personas. Además de su deslumbrante atuendo, Rosalía fue tema de conversación por su cuarto álbum, que confirmó, a pesar de intentar no dar mucha información. "Se vienen cosas" fue lo único que le sacaron, y sólo hizo falta eso para que todo el mundo saltase a crear teorías.

Rosalía en la MET Gala 2025 | GTRES

Además, la catalana no ha parado de generar rumores después de que fans asegurasen que estaba en Madrid, y posteriormente empezaron a surgir fotos de Rosalía que confirmaron esta teoría. ¿Qué hace la cantante en la capital? Algunos dicen que puede tener algo que ver con el Museo del Prado.

Resulta que Rosalía y el Prado se han empezado a seguir en Instagram, siendo ella la primera cantante femenina a la que sigue el museo. Estas dos situaciones aparentemente paralelas han desatado la especulación entre fans, que están apostando por la posibilidad de que se trate de una colaboración entre ambos para el cuarto disco. ¿Igual un videoclip?.

Esta presunta colaboración ha sacado rumores sobre el nombre de su cuarto álbum, que algunos especulan que llevará el nombre de Rosalía, Hola Rosalía o Santa Rosalía, como un símbolo de afirmación de su identidad. Da la casualidad de que el Museo del Prado expone cuadros de Santa Rosalía, dato que ha sido conectado por sus fans más acérrimos. Casi confirmando esta teoría, una de las últimas publicaciones de Rosalía en Instagram es una foto de una calle llamada Santa Rosalía, y retuiteó un post suyo de 2014 que reza "El reino de Dios está en el hombre", una frase proveniente del Evangelio de San Lucas. Todo apunta a que la carga religiosa de su cuarto álbum sea intensa.

Todavía sabemos muy poco de su último álbum; la última información siendo el registro de cuatro temas inéditos a nombre de Rosalía en el ASCAP, la Asociación Estadounidense de Compositores, Autores y Editores. Estos temas tienen el nombre de Carcelera, No More Dramah, La Vida es Chula y Sao Luis. A pesar de ello, este registro no tiene por qué significar que estos temas vayan a pertenecer a su álbum, simplemente que puede tener proyecto de publicarlas. Estaremos atentos a los siguientes movimientos de Rosalía, igual nos saca un lanzamiento sorpresa.